Настя Каменських випустила яскравий кліп A Huevo: мікс української та мексиканської культур

У ролику співачка постала в чотирьох ефектних образах
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представила нову іспаномовну пісню і кліп на неї A Huevo. Запальний ролик був опублікований на офіційній сторінці артистки в Youtube і вже викликав фурор в мережі.
Зазначимо, що трек увійшов в перший іспаномовний альбом Каменських Ecléctica. Назву альбому обрано не випадково, адже значення слова Ecléctica — поєднання різних стилів, ідей, передає не тільки концепцію альбому, характер і настрій кожного треку, але і перегукується з головним меседжем творчості NK — створювати музику без кордонів, поєднуючи в ній світові культури.
А вираз A huevo в перекладі з мексиканського сленгу означає "круто/офігенно". Новий кліп — це феєрія мексиканського свята, прикрашена нотками українського колориту, адже в пісні є і фрази українською мовою.
Відео знімали ще до карантину, а режисером виступив Леонід Колосовський. Це вже третя спільна робота Насті і Леоніда в сольному проект NK. У кліпі Настя з'явилася в чотирьох яскравих і зухвалих образах.
Настя Каменських захопила зухвалими луками в кліпі A huevo (фото: прес-служба співачки)
"Я насолоджуюся симбіозом таких колоритних культур, як української і мексиканської. Їх яскравий настрій присутній у кожному треку мого нового альбому. Музика не має меж, як і моя любов до нового", – зізнається Каменських.
Прем'єра іспаномовної пластинки Ecléctica відбудеться вже зовсім скоро, 18 вересня.
Своїми враженнями від нової відеороботи артистки фанати почали активно ділитися в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо. раніше Настя Каменських нарвалася на критику в мережі через пікантні фото в купальнику, що багатьом здалися занадто вульгарними.