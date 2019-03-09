Настя Каменських роздражнила мережу спекотним фото в бікіні

Співачка прилетіла в Шарм-еш-Шейх на роботі і встигла відпочити

Известная певица Настя Каменских, она же NK, любит баловать поклонников жаркими фотосессиями, многие из которых становятся предметом жарких споров из-за своей откровенности. Впрочем, артистка с удовольствием демонстрирует аппетитные формы, которые даже воспела в своем хите "Попа как у Ким". Недавно Настя показала кадры из аэропорта, а сейчас похвасталась Instagram-"историях" снимками, сделанными в Египте.

Исполнительница прилетела на известный курорт Шарм-эш-Шейх ради масштабного концерта, на котором исполнила полюбившиеся слушателям хиты.

Также певица не упустила возможности понежиться на ласковом солнышке у бассейна. Настя поделилась снимками в черном купальнике бикини.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Кроме того, она показала короткое видео, на котором снимает панорамный вид и пейзажи, открывающиеся из ее терассы. В отражении можно увидеть певицу, которая держит телефон в руках. На еще одном кадре артистка демонстрирует на камеру роскошную зону декольте и бюст.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских сделала поклонникам заманчивое рабочее предложение, пригласив стать частью ее творческой команды.

Ранее Настя Каменских раззадорила сеть снимком в откровенной позе, облачившись лишь в короткий топ с рукавами и трусики.