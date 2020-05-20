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Настя Каменських зізналась, куди вирушить після карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 15:54
Настя Каменських зізналась, куди вирушить після карантину
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя зізналася, що її життя на карантині особливо не змінилася

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить на каналі «Україна», популярна співачка NK Настя Каменських розповіла, хто мотивує її займатися спортом під час карантину і чому вона не хоче, щоб він закінчувався.

На самоізоляції люди стали менше рухатися, а займатися вдома не кожен себе примусить. Та це не про Настю – вона продовжує тренуватись і закликає до цього інших. Ведучі Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик поцікавились у артистки, що мотивує її не пропускати тренування.

«Я завжди мотивувала своїх прихильників та підписників і в блозі на Youtube-каналі, і в інших своїх соцмережах. І вони мене теж дуже мотивують. Мені дуже приємно у такий час їх підтримувати і відправляти їм промені позитиву», – зазначила NK Настя Каменських в інтерв’ю «Ранку з Україною».

За словами суперстар, карантин у цілому не надто змінив її звичний спосіб життя. Більше того, вона не дуже то й хоче, аби він закінчувався.

«У мене на карантині взагалі нічого не змінилося. Я як раніше багато працювала, так і зараз працюю, онлайн. Найголовніше – щоб усі були здорові. Якщо чесно, то я б не хотіла, щоб карантин закінчився. У тому сенсі, щоб посидіти і поробити ще щось вдома», – поділилась співачка в ефірі каналу «Україна».

Також Настя розповіла, що першим місцем, куди вона вирушить після закінчення карантину, буде Мексика. А ще вона хоче поїхати в Італію.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України Настя Каменських
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