Настя Каменських прийшла в захват від виступу свого двійника на шоу Голос країни-10

В цю неділю, 26 січня, на телеканалі «1+1» вийшов другий епізод сліпих прослуховувань десятого ювілейного сезону Голосу країни-10, який запам’ятався глядачам яскравими учасниками, серед яких були двійник NK, співаючий таксист з Алмати і бек-вокалістка MONATIKA. Боротьба за учасників загострюється, а між зірковими тренерами вже створюються справжні коаліції: Дана Балана з Тіною Кароль проти ПТП та NK.

Ювілейний сезон вже відзначився сильними голосами та неординарними тембрами, за які розгорілася неабияка боротьба між тренерами ще в першому випуску програми. За результатами другого дня сліпих прослуховувань, лідерами стали MONATIK та ПТП з NK, вони вибороли у свої команди по три учасника, команда Дана Балана поповнилася двома учасниками, а Тіна Кароль забрала до себе лише одного.

Одним з найяскравіших учасників другого епізоду став Єрлан Баібазаров - 29-річний таксист з міста Алмати. Одного разу він заспівав в караоке пісню і отримав гучні оплески усіх присутніх в залі, з того моменту вирішив співати: “Ніяк не міг подумати, що я можу стати співаком. Я зроблю усе, аби мною пишався мій сусід, моя вулиця і моє селище, місто і країна - республіка Казахстан”. На сцені «Голосу країни» хлопець виконав хіт «Fill it Still», використовуючи народний музичний інструмент та лупер. Тренери до останнього були впевнені, що на сцені співає дует. В результаті Єрлан розгорнув три червоних крісла, а особливо вражена Тіна Кароль запропонувала усім тренерам заспівати на сцені з учасником. Вокальна імпровізація вийшла майже бездоганною і зірвала гучні оплески у залі.

Єдиним, хто не повернувся до хлопця став Дан Балан, який наполягав на тому, аби учасник обрав Тіну Кароль. Незважаючи на вмовляння та поради зіркового тренера, Єрлан приєднався до команди ПТП та NK і вже разом зі своїми наставниками заспівав на сцені пісню “У мами”.

Ерлан Баібазаров — "Feel It Still" — вибір наосліп — Голос країни 10 сезон

Вразив тренерів і виступ учасниці Ліди Лі, найбільш не очікував побачити дівчину на сцені MONATIK, адже вона співає у нього на бек-вокалі. Шість років тому вона вже приходила на вокальне шоу, і тоді напередодні прямих ефірів програла Ганні Корсун (Maruv). Артист навіть не підозрював, що дівчина вирішила зайнятися сольною кар’єрою та знову спробувати свої сили на вокальному шоу. Ліда є співавтором пісні “Добеги”, яку минулого року презентувала разом з Дмитром під час його сольного концерту на НСК «Олімпійський». “Після «Олімпійського» я зрозуміла одне - найголовніше, мабуть, що може відчути артист - це коли він знаходить відгук в інших серцях . Для мене це був знак, що я готова.” Сильним вокалом та незвичним тембром дівчина змогла обернути три суддівських крісла, і врешті вирішила не зраджувати собі - пішла до MONATIKA. Тренер зазначив: “Я одразу впізнав твій вокал, я його впізнаю серед мільйонів, адже ми дуже часто виступаємо на одній сцені. Я маю за честь працювати з тобою, і я по-доброму здивований”. А Тіна Кароль прокоментувала так вибір дівчини: «Людина самоствердилась у своєму рішенні, у своїй любові і відданості до того, хто першим простягнув руку допомоги. І це дуже важливо».

Ліда Лі — "Bang Bang"

Обернув чотири червоних крісла 24-річний житель Краматорська - Марко Квітка. Хлопець бек-вокаліст Konstantina, одного з найяскравіших фіналістів в історії “Голосу країни”: “Я виходжу на сцену «Голосу країни», аби розвернути крісла зіркових тренерів та в майбутньому стати такою ж зіркою як вони”. На сліпих прослуховуваннях хлопець виконав хіт “World, hold on” та зміг здивувати всіх наставників своєю щирістю й професійним виконанням відомого хіта. Під час виступу тренери підспівували і танцювали разом з учасником, а після завершення почали активно заохочувати молодого виконавця обрати саме їхні команди. В результаті Марко обрав MONATIKа: “Якщо чесно, я фанат всіх артистів, які сидять у кріслах, але я думав над цим чотири роки... Лише з четвертого разу я зміг дійти до вас. І я дуже хочу до Монатіка”.

Марко Квітка — "World, hold on"

Запам’ятався глядачам виступ і наймолодшої учасниці другого епізоду - 16-річної Карини Балашової з міста Дніпро. Знайомі та друзі дівчини стверджують, що вона як дві краплі води схожа на українську співачку та тренера проекту NK. Для дівчини зірка є кумиром, про свою схожість з нею каже так: “Мене це дуже радує та надихає. Вона є прикладом для українських дівчат та зірок, я думаю, кожна мріяла б бути такою цілеспрямованою, працелюбною та справжньою жінкою. NK вивела українську музику на абсолютно новий світовий рівень. Тому я вірю, що і я зможу”.

На сліпі прослуховування дівчина обрала сміливу пісню “I like it”, професійним виконанням якої неймовірно вразила ПТП та NK. Тренери високо оцінили її вокальні здібності та відмітили, що виконувати речитативом пісні завжди важче, зокрема NK сказала: « Як мені подобаються сміливі люди, які не бояться експериментувати. Це так сміливо і так круто, не просто заспівати, а зарепувати».

До Карини розвернулися два крісла, серед яких були і кумири юної учасниці - ПТП та NK. Усі тренери одразу ж відмітили неймовірну схожість дівчини з тренером проекту, а Дан Балан почав активно вмовляти учасницю стати частиною його команди. Попри всі вмовляння, вона все ж надала перевагу своїм кумирам. ПТП зрадів вибору та пожартував: “Клас, головне вас тепер не сплутати”.

Карина Балашова — "I like it"

Традиційно на проект «Голос країни» приходять не тільки народні герої, але і відомі зірки, яких знає і любить вся країна. Цього разу за втіленням своєї мрії про велику сцену прийшла зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицкая. Це третя спроба артистки взяти участь у вокальному шоу. На сліпих прослуховуваннях вона виконала пісню “Голубка”, яку співала у серіалі. До дівчини повернулася Тіна Кароль, та сама акторка від цього була неймовірно щасливою.

Дарья Петрожицька — "Голубка"

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.