Настя Каменських потішила музичним "карантинним" скетчем в домашній обстановці (відео)

Настя Каменських активно підтримує і мотивує своїх передплатників і всіх, хто дотримується домашнього режиму в умовах карантину. Співачка вже провела атмосферний музичний вечір «NKкарантинник», показала на своєму прикладі як можна проводити день на карантині у новому випуску NKblog і регулярно проводить на своїй сторінці в Instagram в прямому ефірі спортивні тренування для своїх підписників. Цього разу артистка звернулась до своїх прихильників п’ятьма мовами у креативному музичному скетчі та пісні про карантин.

«Друзі, я розумію, що дедалі важче дотримуватись домашнього режиму, проте зараз це вкрай необхідно. Важливо берегти себе та своїх рідних і, звісно, тримати позитивну хвилю», - прокоментувала Настя Каменських.

Музичний скетч NK записала 5 мовами: українською, російською, англійскою, іспанською та турецькою, яка з’явилась не просто так. Трек «Elefante», який після релізу підкорив радіохвилі у США, Канаді та Мексиці, вже тривалий час займає перші місця головних музичних чартів Туреччини.

Нагадаємо, що спортивні тренування разом із NK на час карантину регулярно проходять у соцмережі Instagram в прямому ефірі, долучитись до заняття можен кожен бажаючий.