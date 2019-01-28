Настя Каменських з'явилася на вечірці в незвичайній компанії

Шанувальники здивувалися, що в Каменських вистачає часу ще й на таке хобі
Настя Каменських, відома українська співачка, яка зовсім недавно повернулася зі США, де разом зі своїм продюсером Потапом відвідувала радіо - і телеканали і записувала нові пісні, поділилася фото в Instagram, яке зробив ще перед Новим роком. В кадрі співачка з'явилася з білою собачкою на руках.
Фото: Настя Каменських показала свого улюбленця (instagram.com/kamenskux)
"Тільки ось черга підійшла до цих приголомшливих фото з вечірки нашої компанії #nice2cuparty грудень 2018", - написала під фото знаменитість.
Кадр з домашнім улюбленцем зачарував шанувальників Каменських, які зазначили, що щирі і не награні емоції дуже до лиця артистці. Собачка, до речі, теж отримала свою частку компліментів.
Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)
"Дуже гарна собачка"
"Круто"
"Класна фотка з непідробними емоціями, без кривлянь і фотошопу"
"Чарівно, дві красуні!"
"Класне фото!!!"
"Настюша на фото дуже молодо виглядає, Мимишку зацемкать треба, сябаку таку, холесюю! :)))"
"Добре", - написали шанувальники під фото.
Пізніше співачка додала пару відео і фото з вихованцем в сториз, вона з мамою вигулювала свою собачку по засніженій вулиці і відчайдушно замерзлим голосом просилася піти додому, але песик продовжував гратися в снігу.
Фото: (instagram.com/kamenskux)
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Крім того, співачку та її продюсера знову запідозрили в близьких відносинах - Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим спільним селфи в Нью-Йорку.
А ще, Настю Каменських шанувальники попросили більше не худнути.
Факти про Настю Каменських (відео: РБК-Україна)