Настя Каменських з'явилася на вечірці в незвичайній компанії

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники здивувалися, що в Каменських вистачає часу ще й на таке хобі

Настя Каменських, відома українська співачка, яка зовсім недавно повернулася зі США, де разом зі своїм продюсером Потапом відвідувала радіо - і телеканали і записувала нові пісні, поділилася фото в Instagram, яке зробив ще перед Новим роком. В кадрі співачка з'явилася з білою собачкою на руках.

Фото: Настя Каменських показала свого улюбленця (instagram.com/kamenskux)

"Тільки ось черга підійшла до цих приголомшливих фото з вечірки нашої компанії #nice2cuparty грудень 2018", - написала під фото знаменитість.

Кадр з домашнім улюбленцем зачарував шанувальників Каменських, які зазначили, що щирі і не награні емоції дуже до лиця артистці. Собачка, до речі, теж отримала свою частку компліментів.

Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Дуже гарна собачка"

"Круто"

"Класна фотка з непідробними емоціями, без кривлянь і фотошопу"

"Чарівно, дві красуні!"

"Класне фото!!!"

"Настюша на фото дуже молодо виглядає, Мимишку зацемкать треба, сябаку таку, холесюю! :)))"

"Добре", - написали шанувальники під фото.

Пізніше співачка додала пару відео і фото з вихованцем в сториз, вона з мамою вигулювала свою собачку по засніженій вулиці і відчайдушно замерзлим голосом просилася піти додому, але песик продовжував гратися в снігу.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

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Крім того, співачку та її продюсера знову запідозрили в близьких відносинах - Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим спільним селфи в Нью-Йорку.

А ще, Настю Каменських шанувальники попросили більше не худнути.

Факти про Настю Каменських (відео: РБК-Україна)