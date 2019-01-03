Настя Каменських похвалилася жарким фото в бікіні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала знімок з відпочинку у теплих краях

Популярна співачка Настя Каменських показала коротке відео, на якому вона красується в чорному купальнику-бікіні. Пляжними кадрами артистка поділилася на сторінці в Instagram.

У ролику зірка йде по піску і мило посміхається на камеруакцентируя увагу на стрункій фігурі. На задньому фоні можна чітко розглянути пальми і невеликі будиночки-бунгало.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Інтерессно, що продюсер Насті, Потап також знаходиться в теплих краях – артист помчав зустрічати Новий рік в Єгипет. Він похвалився фото з готелю курортного Шарм-ель-Шейха. Також Олексій Потапенко показав вид з балкона свого номера, звідки відкривається вражаючий пляжний пейзаж.

Раніше Настя Каменських залишила для шанувальників надихаюче святкове побажання, правда, зробила це з деяким запізненням. Мотивуючі рядки артистка супроводила спокусливим фото в оксамитовій сукні у рояля.

Нагадаємо, що Настя Каменських вразила глядачів шоу "Х-фактор -9" появою в сміливому вбранні, що підкреслило її стрункі форми. На фіналі проекту вона покрасувалася у блискучій сукні з оригінальною зачіскою і стильними аксесуарами.

До речі, Настя Каменських потрапила під шквал критики через занадто активну міміки під час виконання різдвяної пісні. Композицію зірка заспівала під акомпанемент фортепіано.