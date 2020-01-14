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Настя Каменських похвалилася запальною колаборацією з кубинцем Jacob Forever

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 11:29
Настя Каменських похвалилася запальною колаборацією з кубинцем Jacob Forever
Настя Каменських (фото: прес-служба артистки)

Новинка від NK і Jacob Forever вийде вже зовсім скоро

Настя Каменських, яка першою серед українських зірок підкорила Латинську Америку та потрапила до авторитетного чарту Billboard, записала спільний трек з одним із найбільш успішних виконавців регетону у світі, кубинським співаком Джейкобом Форевером (Jacob Forever), та молодим домініканським виконавцем Джесі Франком (Jessy Frank).

Результатом співпраці виконавців трьох різних культур став сингл «Miami», який артисти присвятили «усім, хто любить подорожувати і пляжний відпочинок». Така мультикультурна колаборація не залишилась без уваги й латиноамериканських ЗМІ, які вже добре знайомі з творчістю української поп-діви та полюбили її. Офіційний реліз треку відбудеться 24 січня 2020 року.

  • «З нетерпінням чекаю на прем'єру треку, аби поділитись з вами результатом нашої роботи. Момент дуже відповідальний, адже своєю творчістю я представляю за океаном й свою країну, і цей момент я хочу розділити зі своїми слухачами. Коли твою ідею об'єднувати культури підтримують артисти зі світовим ім'ям, артисти, які підкорюють світові музичні чарти, це дуже надихає», - зазначила NK Настя Каменських.

Настя Каменських похвалилася запальною колаборацією з кубинцем Jacob Forever

Jacob Forever, NK, Джессі Frank

Своєю творчістю NK відкриває Україну світу. Свій трек «Elefante», в якому латинські ритми поєднали з українською сопілкою, вона презентувала в Мексиці, куди її запросили після фурору треку «Peligroso». Зараз «Elefante» підкорює радіо США, Канади і Мексики SiriusXM Venus. Крім того, пісня звучить на борту літаків американських авіаліній JetBlue і на популярному радіо iHeart.

Варто зазначити, що кліп на пісню всього за 8 тижнів набрав більше 20 мільйонів переглядів. А дебютний англо-іспаномовний трек NK «Peligroso», очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV та привернув увагу популярного пуерториканського виконавця Де Ла Гетто, - так в результаті з'явився спілний ремікс на «Peligroso».

Нагадаємо, спокуслива Настя Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні на відпочинку в Мексиці.

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