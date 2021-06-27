Настя Каменських похвалилася соковитими формами в яскравому бікіні

Настя Каменських показала шанувальникам, як проводить спекотні літні вихідні, а заодно і похвалилася апетитною фігурою.

Пікантним фото, зробленим у дворі їх з Потапом будинку під Києвом, співачка поділилася в Instagram.

Зірка позувала на терасі в яскравому рожевому бікіні. Перед об'єктивом камери Настя постала без макіяжу і з розпущеним волоссям.

Вона ефектно висунула одну ногу вперед і підняла руки, демонструючи свої соковиті форми.

"Розслаблена субота", - підписала відвертий кадр Каменських.

Настя Каменських блиснула стрункою фігурою в бікіні (фото: instagram.com/kamenskux)

Автором знімка швидше за все є її чоловік Потап, який любить фотографувати дружину красуню. На задньому плані видно їх двір з басейном.

Фани не змогли пройти повз спокусливого фото співачки і засипали її компліментами. Деякі підписники в черговий раз закликали Настю скоріше заводити дітей.