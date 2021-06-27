Настя Каменських похвалилася соковитими формами в яскравому бікіні
Настя Каменських показала шанувальникам, як проводить спекотні літні вихідні, а заодно і похвалилася апетитною фігурою.
Пікантним фото, зробленим у дворі їх з Потапом будинку під Києвом, співачка поділилася в Instagram.
Зірка позувала на терасі в яскравому рожевому бікіні. Перед об'єктивом камери Настя постала без макіяжу і з розпущеним волоссям.
Вона ефектно висунула одну ногу вперед і підняла руки, демонструючи свої соковиті форми.
"Розслаблена субота", - підписала відвертий кадр Каменських.
Настя Каменських блиснула стрункою фігурою в бікіні (фото: instagram.com/kamenskux)
Автором знімка швидше за все є її чоловік Потап, який любить фотографувати дружину красуню. На задньому плані видно їх двір з басейном.
Фани не змогли пройти повз спокусливого фото співачки і засипали її компліментами. Деякі підписники в черговий раз закликали Настю скоріше заводити дітей.
- Наська народжуй, роки йдуть
- Шикарна!!!
- Хороша
- Сексі
- Wow, Краса!
- Прекрасна
- Шикарна жінка
- Богиня
- Красоточка
- І не вагітна. тільки розмови одні
- Просто бомбезно
- Шикарна жінка і просто принадність!!! Чарівно красива і спокусливо спокуслива!
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розбурхала мережу постільним фото і зробила визнання.