Настя Каменських у білому бікіні похвалилася нескінченними ногами

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка насолоджується теплими осінніми днями

Популярна співачка Настя Каменських, яка днями випустила запальний кліп A huevo, насолоджується все ще теплими осінніми днями. На своїй сторінці в Instagram 33-річна артистка поділилася жарким фото, зробленим у дворі їх із Потапом заміського будинку.

На знімку Настя відображена в білому бікіні, а також сонцезахисних окулярах з оригінальною білою оправою. Вона грайливо тримається за краї плавок, а ракурс фото, зробленого знизу, дозволяє оцінити ніжки зірки, які здаються просто нескінченними.

"Насолоджуючись теплом початком вересня", - підписала відвертий кадр Каменських.

Настя Каменських показала струнку фігуру в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Думки підписників співачки розділилися - одні почали обсипати її компліментами і захоплюватися фігурою, інші ж вважали, що таке фото - вже перебір.

Супер секси!

Істинний зразок природної досконалості .

Чудова

Пиріжок

Краса, це мистецтво, Настя все кращає і кращає, так тримати

А вас жаба давить

Навіщо так ганьбитися? Що тут гарного на фото ? Ну нічого ж !і коменти жахливі.!

- Вибачте, але це перебір

красуня

Вогонь просто

Настя обалденная

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розчулила зворушливим відео зі своїми малюками. Її собачка Мімі народила цуценят і співачка із задоволенням з ними возиться.