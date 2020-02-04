Настя Каменських білизні засвітила спокусливу засмагу і плоский животик

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показаласвои переодягання на камеру

Настя Каменських давно повернулася з Мексики і вже приступила до роботи – запису нових випусків шоу Голос країни 2020. Тепер замість луків в купальниках і легкому вбранні вона демонструє повсякденні образи в затишному і теплому верхньому одязі, а також без нього. Так, на новому відео артистка встигла за лічені секунди "зібратися" і показала, які атуфіти обирає для повсякденного життя.

Зірка постала перед шанувальниками в чорній білизні, а потім вже позувала у спортивних штанях, світшоті з великим принтом у вигляді соковитих і яскравих губ. На верх вона накинула кашемірове пальто ніжного персикового відтінку і одягла білу шапку. Настя воліла легкий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальникам сподобалися перевтілення зірки на камеру. Вони поділилися своєю думкою в коментарях під відео.

Настя Каменських розбурхала мережа запальним танцем

Найкраща

Супер -супер

Дуже красива!

Ой, гарна (втім, як і завжди)!

Як схудла!

Круто

Як завжди, красуня

Крутишка

Як завжди, стильна

Скріншот коментарів

Пізніше Настя поділилася щасливим ранковим знімком, на якому демонструє широку білозубу посмішку. "Починай ранок з посмішки - і твій день стане неймовірно щасливим!" - замотивувала шанувальників на гарний настрій вона.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Варто зазначити, що поки Настя в Києві, її чоловік Потап відправився в ОАЕ. Репер ділиться фото і відео і встиг передати шанувальникам привіт з Абу-Дабі і Дубаї. Настя не пропускає публікацій коханого чоловіка і обдаровує його смайлами-сердечками.

Раніше Настя Каменських показала на камеру свої б'юті-секрети створення ефектного макіяжу.