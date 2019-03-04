Настя, не дражни! Спокусливі форми Каменських викликали неоднозначну реакцію мережі

Одні шанувальники попросили більше таких фото, інші розкритикували Каменських за відвертість

Настя Каменских на волне популярности своего нового хита "Попа как у Ким" решила не на шутку раззадорить поклонников. Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала новое фото из целой серии достаточно откровенных снимков. При этом каждое фото "горячее" предыдущего. К примеру, до этого Настя вызвала фурор, показав стройные ножки и подтянутую фигуру в облегающем боди. Еще раньше Настя снялась в дерзком мини и коротком топе.

На новом снимке Каменских превзошла ожидания поклонников и наконец показала "попу как у Ким". Певица позирует в откровенной позе, развернувшись полубоком к камере и изогнувшись в пленительной позе. Одним словом, Каменских продемонстрировала свой накачанный "орешек".

Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

И все же интересно, что поклонники исполнительницы достаточно неоднозначно восприняли ее новый пост. Среди десятков восторженных комментариев нашлись и те, кто раскритиковал Настю за чрезмерную откровенность. Некоторые упрекнули, что исполнительнице пора разбавить свои фото чем-то новым, а не только "попой".

"Может, запустить хештег #мозгикакуцукерберга например? Есть шанс хотя бы на короткое время переключиться с поп на что-нибудь ещ"

"Точно, уже своим з**ом надоела( Настя, придумай что-то новенькое"

"Не совсем нормально постоянно выставлять такие фото!"

"Красивая, но ты же артистка, зачем постоянно попу показывать? Красивое лицо, прекрасный голос"

"Настя, ты лучшая! Продолжай в том же духе"

"У Ким видно бугры от липофилинга, а здесь кожа гладкая"

"Ты просто бомба"

"О Боже мій. Попа навіть краща ніж у Кім"

"Настюш, ты мой идеал"

"Фигура очень красивая! Умница"

Отметим, что тем временем клипа на песню "Попа как у Ким" собрал уже больше 9,5 млн просмотров.

Настя Каменских – Попа как у Ким

Напомним, ранее стильная Настя Каменских примерила образ а-ля "кислотные 80-е". В сети ее даже назвали "розовой конфеткой".