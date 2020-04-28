Наступає на п'яти: Джамала умилила вокальним талантом дворічного сина Еміра (відео)

Вагітна Джамала знаходиться на домашній ізоляції. При цьому навіть в такій ситуації виконавиця намагається знаходити позитив. Буквально кожен день вона викладає фото в яскравих і стильних образах. Також виконавиця перебирає свій гардероб і продає знакові речі. На виручені кошти виконавиця вирішила купувати українським медикам захисні костюмі. Також співачка записує кавери на відомі пісні і виходить в прямі ефіри зі своїми новими піснями і навіть онлайн-концертами. Ну а взагалі не занудьгувати своїй зірковій мамі не дає дворічний Емір-Рахман. І схоже, що малюк цілком може стати в майбутньому музикантом!

Хлопчик дуже активний. Дворічний Емір навчається, вивчає з мамою мови. Приміром, якось співачка показала, як вивчає з сином англійську. Також хлопчик із задоволенням поділяє справу своєї мами — музику! Так, у розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Джамала опублікувала миле домашнє відео з сином.

"У вас виходить працювати з дітьми?" — запитує у фоловерів співачка. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Джамала з сином Еміром-Рахманом імпровізує на карантині

При тому видно, що Еміру сподобався мамин мікрофон і віддавати його він не збирається. Замість цього хлопчик намагається щось наспівувати і підспівувати мамі. Виходить дуже забавно.

Також на своїй сторінці співачка не забула поділитися черговою порцією натхнення. Тільки на цей раз замість яскравих суконь Джа приміряла іншого — найбільш трендовий "наряд" цієї весни. Вагітна співачка сфотографувалася в гілках квітучої вишні. Помітно, що на виконавиці молочна шубка з штучного хутра.

“Взагалі, я більше люблю літо, а цієї весни як ніколи радію квітучим деревам. А ви яку пору року любите? #spring2020", — підписала серію фото Джамала.

Яскрава Джамала

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила сімейними фото в річницю весілля.