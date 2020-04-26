Настраждалася і наридалася: Топалов встав на захист Тодоренко і виправдався за грубість в мережі

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Співак повідомив, що завжди буде горою за свою сім'ю, що б не сталося

Влад Топалов і Регіна Тодоренко стали героями скандальних хронік після того, як ведуча мала необережність різко висловитися про насильство в сім'ї та виправдати абьюз, зваливши провину на жертву тиранії. Після цього на неї посипалися звинувачення, зірку "Орла і Решки" лишилии звання "Жінка року" від журналу Glamour. Хоч Регіна принесла публічні вибачення і навіть пообіцяла допомогти жертвам насильства, бурхлива реакція в мережі не замовкла. На захист дружини став Влад Топалов, який у пориві гніву зірвався на підписниках, які розкритикували Регіну.

Влад показав в Instagram миле фото з дружиною і сином, на якому тримає Майкла на руках, а поруч стоїть усміхнена і умиротворена Регіна в білому платті. Імовірно кадр був зроблений в Італії в минулому році під час виїзної весільної церемонії.

"Я вас обох дуже люблю! Я завжди буду на вашому боці для всього світу і з вами проти всього світу, чого б це мені не коштувало. Завжди підтримаю і буду битися і захищати до останньої краплі поту. Тому що ви - моє все! Бо ти - мій син! І це твоя рідна мама. Тендітна, ніжна, ранима, молода, чесна, найдобріша і, звичайно, як і всі ми, не знає все на світі і може оступитися. Але я нікому не дозволю ображати і принижувати свою сім'ю. Я ЗАВЖДИ БУДУ НА ВАШОМУ БОЦІ! Не важливо, праві ви чи ні.... ми можемо помилятися, але я завжди буду за вас горою! А вдома з усім розберемося. А вам, великі уми сучасності, оратори, генії, винахідники, науковці, професори, лінгвісти, академіки, які створюють кожен день стільки нового і сидять вдома на диванах, я скажу тільки одне. Якщо вам є що сказати - кажіть вже мені. Залиште тендітну дівчинку в спокої. Вона досить настраждалася і наридалась за добу", - написав співак.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Влад розлютився і грубо відповів кількома коментаторам, вживаючи нецензурну лексику. Співак поспішив вибачитися і заявив, що він зовсім не святий, тим більш гостро реагує на випади у бік своєї сім'ї.

"Весь час забуваю, що все тут Святі! Вчора парі з вас я відповів так, як того і варто було, може, було грубувато. Але, я , на відміну від вас, не Святий. Тому, коли ображають мою сім'ю - даю природну реакцію. Тут вже самі винні. Я сподіваюся, що ображаючи мене вам стане трохи легше, і ви зможете істинно собою пишатися! Я завжди відкритий для конструктивного діалогу, якщо такий взагалі можливий у вас", - запевнив він.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко і Влад Топалов чесно розповіли про сварки та конфлікти на початку спільного життя.