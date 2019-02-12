Справжній хіт: чуттєва пісня Ванесси Параді про Київ підкорила мережу

Видео: YouTube / Vanessa Paradis Kiev Les Victoires de la musique 2019

Знаменитая французская актриса и певица Ванесса Паради на церемонии вручения музыкальной премии Victoires de la musique исполнила свою песню о Киеве. Композиция вошла в ее новый альбом Les Sources ("Источники").

На видео-хостинге YouTube ролик был опубликован 8 февраля, и за четыре дня его просмотрели более 21 тысячи раз.

В пресс-службе посольства Украины во Франции отметили, что песня Ванессы Паради про Киев стала настоящим хитом.

Фото: скриншот

В этой лирической композиции Ванесса делится с меломанами своими впечатлениями и воспоминаниями о визите в украинскую столицу в 2016 году для участия в съемках фильма литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".

Авторство песни принадлежит самой Паради.

Фото: скриншот

Напомним, что в композиции есть такие слова о Киеве:

"Киевский снег

Небо в горящих поцелуях

Так далеко ли до завтра?

Губы Киева

Еще сохранили вкус

Этого мягкого месяца

Так ли далеко до твоих рук?

Все пролетит

Учитесь хранить мечты

До темноты

Чтобы мы встретились в Киеве"

Фото: скриншот

Как сообщалось ранее, 45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж.

Также мы писали о том, что стали известны подробности о фильме "Иней" с Ванессой Паради.