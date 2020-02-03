Справжні мандрівники: Регіна Тодоренко з маленьким сином 24 години добиралися на Мальдіви

Ведуча зазначила, що пишається своїм малюком, який стійко переніс все
Екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко не сидить на місці і не збавила оберти після заміжжя і народження дитини - вона веде два авторських шоу, встигає займатися сім'єю і багато подорожувати. Нещодавно зірка опублікувала список справ, які примудряється зробити за день - і він вражає своєю насиченістю та різноманітністю! Однорічного синочка Майкла вона з раннього дитинства долучила до поїздок і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.
На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала перше фото після прибуття на місце. На знімку вона з коляскою з сином зображена біля літака місцевих авіаліній. Бувала мандрівниця вибрала для непростої дороги зручний наряд - чорні брюки, білу футболку та кросівки, а також сумку-бананку.
"#неПовезлоСМатерью Син, ти - мій герой! Витримати 3 літаки і один спідбоут - це неймовірний показник витривалості! 24 години в дорозі , і ми на морі. Для справжніх мандрівників - сущі дрібниці. Розповісти, як ми літаємо з малюком ? Буде вам ця тема цікава ?" - поділилася горда матуся.
Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)
Судячи з усього, чоловік і тато Влад Топалов залишився вдома, однак він не втратив нагоди залишити коханій сім'ї милий коментар.
"Мої солодкі!!!!" - написав співак.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Користувачі мережі захоплюються її сміливістю, бажають відмінного відпочинку і просять розповісти про подорожі з дитиною.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином.