Справжні мандрівники: Регіна Тодоренко з маленьким сином 24 години добиралися на Мальдіви

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зазначила, що пишається своїм малюком, який стійко переніс все

Екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко не сидить на місці і не збавила оберти після заміжжя і народження дитини - вона веде два авторських шоу, встигає займатися сім'єю і багато подорожувати. Нещодавно зірка опублікувала список справ, які примудряється зробити за день - і він вражає своєю насиченістю та різноманітністю! Однорічного синочка Майкла вона з раннього дитинства долучила до поїздок і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.

На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала перше фото після прибуття на місце. На знімку вона з коляскою з сином зображена біля літака місцевих авіаліній. Бувала мандрівниця вибрала для непростої дороги зручний наряд - чорні брюки, білу футболку та кросівки, а також сумку-бананку.

"#неПовезлоСМатерью Син, ти - мій герой! Витримати 3 літаки і один спідбоут - це неймовірний показник витривалості! 24 години в дорозі , і ми на морі. Для справжніх мандрівників - сущі дрібниці. Розповісти, як ми літаємо з малюком ? Буде вам ця тема цікава ?" - поділилася горда матуся.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Судячи з усього, чоловік і тато Влад Топалов залишився вдома, однак він не втратив нагоди залишити коханій сім'ї милий коментар.

"Мої солодкі!!!!" - написав співак.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі захоплюються її сміливістю, бажають відмінного відпочинку і просять розповісти про подорожі з дитиною.

Ви круті. Дуже цікаво!!!

Звичайно!!!

Так, дуже) Регіна, чекаємо розповіді) Наша доча взагалі не любить ніде їздити, постійно кричить

Так, дуже!!!дуже круті, гарного відпочинку

Навпаки пощастило

Які молодці, розкажи обов'язково

Дуже цікаво за вами спостерігати)) Ви круті

Прекрасного вам відпочинку!!!!!

Дааа, розкажи, будь ласка

Звичайно так!! Чекаємо в подробицях))!!!

Дуже цікаво

Розумники , літайте з синочок , поки ви можете і поки хоче він !

Який Майкл красень Весь у батьків)

Ви взагалі буваєте вдома....

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином.