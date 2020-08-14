Справжні красені: Вікторія Бекхем підкорила мережу новим фото дорослих синів

Девід Бекхем з синами (фото: instagram.com/davidbeckham)

Зірка не втомлюється розчулювати шанувальників

Вікторія Бекхем – визнана ікона стилю, бізнесвумен, успішний дизайнер, а ще – ідеальна дружина і любляча мама. Та зараз на перший план вийшли саме ці її якості. Вся справа в тому, що старший син Вікторії та Девіда Бекхем одружується. В зв'язку з такими змінами у популярній у всьому світі сім'ї Вікторія стала надзвичайно сентиментальною. Так, вона регулярно постить нові фото Брукліна і його обраниці, зізнаючись їм у любові і щиро радіючи за молодят. Не менш почуттів вона висловлює і іншим свої дітям.

Бруклін і Круз в об'єктиві Ніколи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Цього разу вона показала чергове фото, на якому зображені її сини – 21-річний Бруклін і 15-річний Круз Бекхем. Хлопці, вже зовсім дорослі, лежать і розмовляють про щось. Обидва вони приміряли комфортні речі в спортивному стилі, які доповнили сонцезахисними окулярами, бейсболками і стильними аксесуарами з колекції своєї популярної мами. «Люблю вас дуже сильно, Бруклін і Круз», – написала 46-річна зірка. І додала Ніколу Пельтц – майбутню дружину свого старшого сина – як автора фото.

Бруклін і Нікола (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники не могли стримати слів розчулення від такої картини. «Такі красені», – написала сама Нікола однією з перших. «Вау, Круз просто твій близнюк», «У вас така гарна родина. Спасибі, що ділитесь подібними фото з нами...», «Це фото чудове», «Виглядають чарівно», «Красені мужчини», «Милі хлопці», – просто не можуть намилуватися фолловери Вікторії.

Сам Бруклін на своїй сторінці не перестає демонструвати почуття до майбутньої дружини. Він викладає в мережу масу фото з нею, називаючи її музою і любов'ю всього свого життя. «Це ти і я назавжди», – написав він під останнім фото у своєму блозі, де ніжно цілує свою наречену.