Справжня модель: Катя Осадча показала несподіваний образ в міні-шортах

Зіркова пара телеведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов з трирічним сином Ванею залишаються на домашній самоізоляції. Однак тижні "ув'язнення" в чотирьох стінах набридли вже багатьом. Щоб хоч якось урізноманітнити свої вихідні дні Осадча та Горбунов вирішили вивчати красу Київської області. Телеведучі останнім часом стали все частіше вибиратися за межі Києва. При цьому правила карантину дотримані - Осадча та Горбунов вибирають місця, де людей поблизу немає на відстані кілометрів! Кожен раз ведучі закликають вивчати красу рідної країни.

На минулих вихідних Юрій і Катя знову вирушили на пікнік за місто. Звичайно ж, взявши з собою сина. Зазначимо, що вчора, 11 травня, повітря у Києві прогрівався до 25°. Тому багато хто вже переодяглися у літній одяг. Не стала винятком і Осадча.

Примітно, що ведучу програми "Світське життя" шанувальники вже звикли бачити в розкішних нарядах - вечірніх сукнях їх стильних брючних костюмах. На карантині шанувальники Осадчій звикли бачити її в затишних домашніх образах. А ось речі довжини міні - рідкість!

Фото: instagram.com/kosadcha

Для пікніка в жаркий день Катя Осадча вибрала джинсові шорти, які підкреслили довжину струнких ніжок екс-моделі! Свій образ для тривалої прогулянки телеведуча доповнила футболкою з написом "Ladies first", а також зручними синіми кросівками. З аксесуарів - масивні сонцезахисні окуляри з синім склом.

Телеведуча опублікувала серію фото, на яких милується заходом. Також на одному фото є Юрій Горбунов з Ванею. Пара все ще не показує обличчя дитини, тому хлопчик повернутий до камери спиною.

“Продовжуємо досліджувати околиці. Сьогодні пікнік в десяти хвилинах від дому ) але який краєвид", - підписала нові фото Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Фолловери теледіви також поспішили залишити свої захоплені відгуки:

Якби не карантин, то багато б людей не знали, яка краса навколо, в пішій доступності і я в тому числі)

Я теж сьогодні на березі Десни перепочив в до речі фото дуже гарне

Перше фото -то зовсім картина маслом!)

Вау! А можна дізнатися де це?

Так справді дуже красиво, люблю свій чудесний край

У Вас такі футболки класні

Очень красивое место

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показала красуню-дружину без макіяжу в домашній обстановці.