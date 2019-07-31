Справжня італійка: Каменських поділилася щастям на яскравій фотокартці з Італії

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських просто світиться від щастя

Настя Каменських продовжує засипати шанувальників новими фото і відео зі своєї відпустки. Нагадаємо, що Наст і Потап відлетіли в сонячну Італію, а саме – на острів Сардинія. При цьому пара полетіла не сама, а в компанії своїх друзів. Так, компанію парі складають соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній з дружиною Анною Завгородньою. До речі, Аня і Настя – найкращі подруги.

При цьому Каменських із задоволенням поспішає показувати шанувальникам нові яскраві фото. Особливо свої образи. Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала нове яскраве фото, на якому позує в строкатому літньому платті, декорованому насиченим принтом. На сукні, немовби аквареллю, намальовані будиночки, пальми, якісь піщані пейзажі. Виглядає дуже по-літньому.

Образ Каменських довершує шкіряна плетена сумочка через плече, оригінальний солом'яний капелюшок з прорізом для волосся, а також відкриті шльопанці. Так бачимо, що під сукнею купальник жовтого кольору.

Свій новий пост Настя супроводила коротким підписом на італійській мові, що перекладається як "Я дуже щаслива".

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили залишити свої захоплені коментарі під її новим постом:

"Дуже прикольний образ. Відразу навіть не впізнала...."

"Гарненька яка"

"Зовсім інша Настя! Ідеально вміти перевтілюватися"

"Принадність, гарного Вам відпочинку з чоловіком!!!"

"Дуже гарне фото!!"

"Красуня! Гарного відпочинку! Дуже чекаємо Вас в Маріуполі, Настенька)"

"Навіть би і не дізналася, беладона"

"Італійка"

"Настя, ти як завжди прекрасна"

"Захоплююся Вами"

Скріншот комментриев: instagram.com/kamenskux

До речі, в Італії зараз також відпочиває Надя Дорофєєва. Вона полетіла у відпустку зі своїм чоловіком та друзями. При цьому велика компанія весело проводить час - на яхті. Більш того, Дорофєєва показала "жаркий" танець в купальнику під час відпочинку в Італії.

А ще раніше Винник, Потап і Дорофєєва розповіли про своє ставлення до соціальних мереж. За словами Потапа, йому взагалі все одно на "компромат" в мережі.