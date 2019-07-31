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Справжня італійка: Каменських поділилася щастям на яскравій фотокартці з Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.07.2019 - 16:31
Справжня італійка: Каменських поділилася щастям на яскравій фотокартці з Італії
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських просто світиться від щастя

Настя Каменських продовжує засипати шанувальників новими фото і відео зі своєї відпустки. Нагадаємо, що Наст і Потап відлетіли в сонячну Італію, а саме – на острів Сардинія. При цьому пара полетіла не сама, а в компанії своїх друзів. Так, компанію парі складають соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній з дружиною Анною Завгородньою. До речі, Аня і Настя – найкращі подруги.

При цьому Каменських із задоволенням поспішає показувати шанувальникам нові яскраві фото. Особливо свої образи. Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала нове яскраве фото, на якому позує в строкатому літньому платті, декорованому насиченим принтом. На сукні, немовби аквареллю, намальовані будиночки, пальми, якісь піщані пейзажі. Виглядає дуже по-літньому.

Образ Каменських довершує шкіряна плетена сумочка через плече, оригінальний солом'яний капелюшок з прорізом для волосся, а також відкриті шльопанці. Так бачимо, що під сукнею купальник жовтого кольору.

Свій новий пост Настя супроводила коротким підписом на італійській мові, що перекладається як "Я дуже щаслива".

Справжня італійка: Каменських поділилася щастям на яскравій фотокартці з Італії

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили залишити свої захоплені коментарі під її новим постом:

  • "Дуже прикольний образ. Відразу навіть не впізнала...."
  • "Гарненька яка"
  • "Зовсім інша Настя! Ідеально вміти перевтілюватися"
  • "Принадність, гарного Вам відпочинку з чоловіком!!!"
  • "Дуже гарне фото!!"
  • "Красуня! Гарного відпочинку! Дуже чекаємо Вас в Маріуполі, Настенька)"
  • "Навіть би і не дізналася, беладона"
  • "Італійка"
  • "Настя, ти як завжди прекрасна"
  • "Захоплююся Вами"

Справжня італійка: Каменських поділилася щастям на яскравій фотокартці з Італії

Скріншот комментриев: instagram.com/kamenskux

До речі, в Італії зараз також відпочиває Надя Дорофєєва. Вона полетіла у відпустку зі своїм чоловіком та друзями. При цьому велика компанія весело проводить час - на яхті. Більш того, Дорофєєва показала "жаркий" танець в купальнику під час відпочинку в Італії.

А ще раніше Винник, Потап і Дорофєєва розповіли про своє ставлення до соціальних мереж. За словами Потапа, йому взагалі все одно на "компромат" в мережі.

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