Справжня ідилія: Кім Кардашьян розчулила різдвяним сімейним фото

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Зірка реаліті-шоу позувала в компанії сестер та їх дітей

Американська світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала милий сімейний знімок, на якому позує разом з сестрами та їх дітьми. Зворушливим фото вона поділилася на сторінці в Instagram.

У підписі до кадру зірка відмітила, що зібрати всіх разом було не так просто, але вона зробила це заради традиційної сімейной листівки, яку родина Кардашьян дарує своїм шанувальникам щороку напередодні свят.

"У цьому році ми чекали до останньої хвилини, щоб зробити листівку. Ми змінювали розклад, мій чоловік був у місті і за містом. Але в цей день в останню хвилину ми зрозуміли, що ми всі разом, тому ми запросили наших дітей знятися з нами. Кендалл і моя мама відразу після зйомки кинулися на зустріч, але все встигли! Як можна більше нас! Від нашої сім'ї бажаємо всім щасливого Різдва", - зазначила Кім у підписі.

Фото: Кім Кардашьян з сестрами та дітьми (instagram.com/kimkardashian)

Всього за пару годин її пост встиг набрати близько 3 млн лайків. Комменатори навперебій захоплювалися сімейною ідиллією, увіковіченою на знімку і у відповідь вітали знамените сімейство з наступаючими святами.

Нещодавно Кім Кардашьян опинилася в центрі скандалу через занадто відверту сукню. На прем'єрі мюзиклу "Шоу Шер" вона осоромилася, випадково "засвітивши" оголені груди.

Також напередодні свят Кім Кардашьян записала наочний відео-урок по створенню святкового макіяжу. У цьому ролику вона поділилася своїми секретами краси і детально показала, як повторити її мейкап.

Крім того, Кім Кардашьян зачарувала мережа спільною фотосесією з малятком Норт. Світська левиця вважає свою дочку кращою подругою і ідеалом.

Відео: РБК-Україна