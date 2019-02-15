"Насолоджуєт і заводить": Ані Лорак показала чуттєвий танець в сміливому образі

Співачка захопила шанувальників відвертими танцями на сцені

Известная певица Ани Лорак, которая недавно стала свободна после развода с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, покорила поклонников раскованным танцем, который она исполняет в рамках своего масштабного шоу "Дива". Звезда опубликовала пикантное видео на страничке в Instagram.

Певица в коротком серебряном платье с бахромой и глубоким декольте соблазнительно двигается под чувственную мелодию. Она проводит призывно рукой по ноге до талии, ритмично рскачивая бедрами.

Поклонников артистки ролик привел в восторг. Они отметили, что Каролина выглядит эффектно, женственно и заводит публику. Некоторые даже заявили, что расставание с мужем позитивно повлияло на звезду и помогло ей раскрепоститься и стать лучше.

"И наслаждает, и заводит и радует! Спасибо, Анечка!", "Каролина, вы сбросили с плеч слабого, как оказалось, мужчину, и Вы стали ещё лучше и сильнее!", "Не могу не перестать восхищаться с вами. Вы вдохновляете меня, мотивируете. Я так рада, что вы у нас есть. Одним словом Diva", "Нельзя быть такой идеальной! Воплощение женственности, сексуальности!" - не скрывали восхищения подписчики.

Ранее Ани Лорак и ее бывший муж показали достижения дочери Софии на подиуме. Девочка приняла участие в показе российского дизайнера.

К слову, Ани Лорак похвасталась чувственной и откровенной фотосессией в домашней обстановке и показала, как она расслабляется в перерывах между плотным концертным графиком.

Видео: РБК-Украина