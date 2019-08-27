Знайшли женихів: Каменських з подругами повеселила йогою на Дівочій Горі в Києві

Настя Каменських продовжує ділитися з багатотисячною армією шанувальників спортивною мотивацією. Українська виконавиця останнім часом ледь не щодня показує деталі своїх ранкових тренувань. Адже саме вранці співачка і воліє займатися. І найголовніше, що тренування в Каменських завжди різноманітні. Вона не тільки проводить час в залі, але також ходить в басейн і дуже любить ранкові пробіжки. Приміром, не так давно українська співачка викликала захоплення в мережі пробіжкою і світанком який зняла на відео у столичному ботсаду.

Тепер же Настя відкриває для себе принади ще одного виду фізичного навантаження. А саме - йога!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram співачка опублікувала фото і відео, на яких як раз займається йогою. Звичайно ж, Настя і поспішила поділитися своїми емоціями. З'ясувалося, що вона планує присвятити йозі відразу кілька днів.

“Я впевнена, що все в цьому світі не випадково! Як тільки я захотіла і послала в космос своє величезне бажання взяти участь у йога ретриті, як воно тут же збулося! Хоча здавалося б, такий завантажений період, що це просто неможливо! Все ж наші думки і запити велика сила! Головне, правильно формулювати і все вийде! Не можу навіть передати, як я щаслива зануритися на цілих чотири дні в світ йоги і самопізнання!" - пише Настя

Настя Каменських займається йогою (фото: instagram.com/kamenskux)

Крім того, Каменських і веселе відео, пов'язане з йогою записала. З'ясувалося, що сьогодні вранці, 27 серпня, співачка разом зі своєю подругою Анною, а також тренером присвятила три години йозі! При цьому тренування проходило на свіжому повітрі. І в досить незвичному місці - Дівочій Горі в Києві.

При цьому Настя хотіла записати пізнавальне відео, але замість цього все звелося на жарт.

Подруга Насті Аня Завгородня (дружина Олексія Завгороднього з групи "Время и Стекло") жартома зазначила, що це "Гора незайманих".

“І тут багато чоловіків. Загадують бажання і вони тут же виконуються... І ми знайшли женихів, зніми терміново", - коментує відео Завгородня. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг. Звичайно ж, це Потап! Співачка звернулася до фанатів з напутніми словами: "Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це. Вам неймовірно пощастило! Поділіться зі мною, чи є у вас такий?".

Також Каменських розповіла про конкуренцію на Х-факторі серед членів журі.