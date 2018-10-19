"Нашим залишали крихти зі столу": Полякова про перспективи українського шоу-бізнесу з відходом російських гастролерів

Королева ночі Оля Полякова (фото: прес-служба)

Полякова пояснила, при яких умовах у наших артистів не буде часу виступати в РФ

Полякова різко висловилася про минулий стан українського ринку шоу-бізнесу, який був тісно переплетений з гастролями російський артистів. За словами Полякової, розвиток українського шоу-бізу завмер в 1991 році і які-небудь зміни відбувалися тільки "на догоду російським гастролерам", а українським артистам "лишалися крихти зі столу". Такою думкою поділилася виконавиця у ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

"Все завмерло в 1991 році... Тільки у великих містах щось ворушиться і те, довгі роки ворушилося на догоду російським гастролерам, які забирали все собі, а нашим залишали крихти зі столу, — каже Полякова. — Тільки зараз радіо і ТБ стали по-іншому ставитися до українських артистів, але цього мало, щоб запрацювала вся індустрія".

До речі, такою думкою Полякова поділилася в рамках питання, чи справді український ринок шоу-бізнесу можна назвати "тісним"; і чи вистачає співачці концертів в Україні.

"Частково це так, та не так! Ось дивіться. Росіян всього в 3,5 разів більше, ніж українців. І вони не набагато багатші за українців. Але їх музичний ринок більше українського разів в 15-20 — це величезна різниця. У них робота є у артистів всіх епох і мастей. І зірки 80-х, і 90-х, і нульових... Всі працюють, гастролюють... Роботи вистачає навіть нашим співаючим "гастарбайтерам". Що це означає? Це означає, що Україна має величезний потенціал, але який ніхто не розвиває!.. У нас є мільйони глядачів, але немає інфраструктури, доріг, залів", — розповідає Оля Полякова.

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При цьому співачка зазначає, що така ситуація на концертному ринку України — це водночас перспективи.

"У Росії ж це все активно розвивалося в радянських і новий час. А у нас в більшу частину країни неможливо добратися, а якщо доберешся, то немає навіть майданчика нормального, щоб дати концерт! Тут неоране поле роботи і величезні перспективи! Але не артистам цим займатися! Цим повинні займатися влада і бізнес. Але молоді творчі люди не готові чекати ще 25 років обіцянок, це їхнє життя, молодість, талант і, відверто кажучи, їх зрозуміти можна. Якщо б ринок в Україні був розвинений, у них просто не вистачало часу на концерти в Челябінську", — ділиться думками Полякова.

"Я мрію, щоб в майбутньому Україна стала як Швеція, яка є столицею світової поп-музики! І для того, щоб талановитій людині досягти успіху, їй не потрібно буде їхати жити ні в Лос-Анджелес, ні в Москву", — підсумувала Полякова.

Повний варіант ексклюзивного інтерв'ю з Олею Поляковою.

Нагадаємо, раніше Полякова висловилася про "мовну проблему" в Україні, зазначивши: "Слова і формулювання можуть розпалити серйозну пожежу".

До речі, 26 жовтня в Києві відбудеться гранд-шоу Полякової "Королева ночі" з найбільш екстремальним номером у кар'єрі поп-діви.

Оля Полякова: біографія (відео: STYLER)