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Наші серця будуть спокійні: Арсен Мірзоян порадував онлайн-виступом під час карантину (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 12:12
Наші серця будуть спокійні: Арсен Мірзоян порадував онлайн-виступом під час карантину (відео)
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян (фото: прес-служба)

Артисти перенесли свої весняні концерти на невизначений термін, а у вільний від гастролей час розважають своїх прихильників онлайн-концертами за допомогою роботизованої техніки

Слідуючи рекомендаціям на заборону проведення масових заходів Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко дослуховується і до своїх прихильників. Останні у зверненнях до артистів в соцмережах висловили бажання побачити живий виступ своїх кумирів хоча б у онлайні.

Подружжя не стало зволікати, а на їх допомогу прийшли професіонали з супутніх шоу-бізнесу сфер — перш за все, технічних. Як згадує Мірзоян, у колаборації з представниками міжнародного фестивалю Underhill та командою Profi вони замислили створити повноцінний концерт. Перші надали майданчик, другі — технічне обладнання. На підготовку до виступу артисти витратили лише добу.

Арсен Мірзоян онлайн- концерт на UNDERHILL MUSIC TV

Повноцінний виступ Арсена Мірзояна вийшов на YouTube каналі артиста. А його зірковою гостею стала Тоня Матвієнко. Вона виконала пісні авторства Арсена зі свого репертуару. А трек “Дитячий сміх” співачка присвятила здоров'ю усіх дітей та батьків: “Коли ми будемо чути дитячий сміх — наші серця будуть спокійні. Усім цього бажаю”.

Вцілому концерт триває більш ніж годину. В ньому також взяли участь музиканти Мірзояна, які “вживу” акомпанували і самому Арсену, і Тоні. Доповнили виступ світлове шоу та “левітація” музикантів за допомогою технічних пристроїв. Весь процес онлайн концерту Мірзояна та Матвієнко на майданчику контролювали чотири інженера.

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