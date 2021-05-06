RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Наші красунчики: дружина MONATIK'А розчулила мережу відео з синочками

Автор: Марина Настевич

Популярний український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) разом з дружиною Іриною і синами відправився на відпочинок в теплу Туреччину. Подружжя лише недавно вперше показали обличчя своїх малюків і тепер із задоволенням публікують сімейні кадри.

Дружина артиста Ірина поділилася у своєму Instagram милим відеороликом з синочками Данилом і Платоном.

На відео хлопчики зображені зі спини, а потім вони під музику з серіалу забавно по черзі повертаються обличчям до камери. На малюках - яскраві футболки, а також стильні сонцезахисні окуляри.

"Наші красунчики Данечка і Платошик", - підписала публікацію горда мама.

У розділі сторіз вона також виклала милий кадр з синами - ті сидять на шезлонгах в білих халатах і грають з іграшками.

Дружина Монатіка показала їхніх синів на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/irinamonatik)

Крім того, Ірина похвалилася знімком, зробленим старшим сином Данею. На ньому вона позує на території готелю в короткій чорній сукні і такого ж кольору босоніжках.

"Коли нарешті в родині з'явився фотограф, photo by Данечка", - прокоментувала дружина Монатіка.

Ірина Монатік показала фото, яке зробив її син (instagram.com/irinamonatik)

Підписники погодилися, що маленькі Монатікі - справжні красунчики, і залишили багато розчулених коментарів.

  • Ці малі Монатіки, абажаю
  • Красунчики маленькі
  • Братики Монатики
  • Такі симпатяшки
  • На стилі
  • Чудові хлопчики
  • Такі ділові
  • Відразу видно, чиї дітки. Міні копії батьків
  • Кращі, солоденькі хлопчики
  • Прекрасні діти
  • Дуже красиві хлопці
  • Перший - мама, другий - ТАТО
  • Їх можна завжди впізнати по потиличках
  • Чудесні
  • Боже, які ж круті

Раніше ми повідомляли, що MONATIK відобразив важливу подію в житті сина і поділився ніжним фото з малюком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України MONATIKМонатик