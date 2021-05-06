Наші красунчики: дружина MONATIK'А розчулила мережу відео з синочками

На відео хлопчики зображені зі спини, а потім вони під музику з серіалу забавно по черзі повертаються обличчям до камери. На малюках - яскраві футболки, а також стильні сонцезахисні окуляри.

"Наші красунчики Данечка і Платошик", - підписала публікацію горда мама.

У розділі сторіз вона також виклала милий кадр з синами - ті сидять на шезлонгах в білих халатах і грають з іграшками.

Дружина Монатіка показала їхніх синів на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/irinamonatik)

Крім того, Ірина похвалилася знімком, зробленим старшим сином Данею. На ньому вона позує на території готелю в короткій чорній сукні і такого ж кольору босоніжках.

"Коли нарешті в родині з'явився фотограф, photo by Данечка", - прокоментувала дружина Монатіка.

Ірина Монатік показала фото, яке зробив її син (instagram.com/irinamonatik)

Підписники погодилися, що маленькі Монатікі - справжні красунчики, і залишили багато розчулених коментарів.