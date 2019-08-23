Наше приватне життя: Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу 2-річного сина

Юрій Горбунов (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Горбунов також прокоментував можливу участь у шоу в якості зоряного танцюриста

Юрій Горбунов традиційно став ведучим нового сезону Танці з зірками 2019, презентація якого відбулася днями в Києві. Зазначимо, що перший прямий ефір нового сезону телеглядачі зможуть побачити вже 25 серпня — на телеканалі "1+1".

Під час галасливої вечірки з нагоди запуску нового сезону Танці з зірками Юрій Горбунов відповіла на кілька запитань LITE. Зокрема, телеведучий зізнався, що ніколи не виділяє для себе фаворитів — так спокійніше. Та й виходити на паркет в якості одного з зоряних учасників проекту він поки не збирається!

“У мене ніколи немає фаворитів у цьому проекті! Мій фаворит — Тіна Кароль", — жартує Горбунов. Зазначимо, що під час старту першого сезону Танці з зірками (2006 рік) співведучою Горбунова була співачка Тіна Кароль.

“Так, мені пропонували стати учасником цього шоу. Але не хочу. Адже у мене набагато більш приємна місія — бути ведучим", — зазначає Горбунов.

Юрій Горбунов на презентації нового сезону шоу Танці з зірками 2019 (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Нагадаємо, що буквально за тиждень до презентації проекту Юрій Горбунов та Катя Осадча відпочивали в Туреччині з дворічним сином Ванею.

Цього літа зоряній парі телеведучих дійсно пощастило з відпочинком. Вони встигли побувати кілька разів в Одесі, відпочити в Амстердамі, заїхати у Францію.

“Ми скористалися можливістю між зйомками, нам це вдалося. Насправді відпочивати потрібно, шукати на це час. Адже чим краще ти відпочинеш, тим більше сил на новий сезон", — закликає Горбунов.

Активно зі своїми зірковими батьками подорожував і маленький Іванко. Слід зазначити, що Осадча та Горбунов не поспішають показувати обличчя сина. І досі у своїх соцмережах публікують фото, на яких хлопчик позує спиною або боком до камері. Безумовно, в мережі знайшлися недоброзичливці, які критикують телеведучих і "вимагають" показати обличчя дитини. На подібні зауваження Горбунов категоричний:

“Це наше приватне життя! Ми щось відкриваємо, а щось-ні. А тим, хто пишуть, мовляв, "ой, краще вже не постити, ніж постити не до кінця" — це нам з Катею краще вирішувати, що постити, а що ні", — відповідає Юрій Горбунов.

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином Ванею під час відпочинку в Туреччині та Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Слід зазначити, що ведучий Танці з зірками і правда намагається максимально оберігати особисте життя від публічності. І на запитання про сина відповів коротко:

“Йому 2,5 роки. І він маленький хлопчик, який грається машинками, іншими іграшками, які призначені для дітей такого віку".

Нагадаємо, раніше українська хореограф Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітності. Переможниця першого сезону Танці з зірками також відвідала презентацію нового сезону в Києві.

Також учасниця Танці з зірками 2019 Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів краси.