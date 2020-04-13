У нас пристрасть: Віра Брежнєва розговорилася про самоізоляцію з Костянтином Меладзе

Віра Брежнєва свідомо підійшла до режиму самоізоляції і залишається вдома разом з чоловіком Костянтином Меладзе та молодшою дочкою, 10-річною Сонею. На карантині 38-річна співачка стала більше спілкуватися з шанувальниками, ділитися милими домашніми відео і давати в мережі поради по догляду за собою і харчуванню. В YouTube-шоу "Люкс ФМ" артистка відверто розповіла, як у них з 56-річним чоловіком проходять карантинні будні.

За словами Віри, у них з чоловіком не виникає ніяких конфліктів - навпаки, він дуже задоволений, що дружина тепер весь час поруч.

"Це мрія Костянтина — бути зі мною 24/7, чим довше, тим краще, тому він щасливий. І Сара щаслива. Соня, на жаль, залишилася в Америці, не встигла прилетіти. В її університеті оголосили карантин трохи пізніше, і вона вчилася до останнього. У мене така щаслива сім'я. Які сварки? Ми — грузин і українка. У нас пристрасть", - зізналася виконавиця.

Фото: Віра Брежнєва з чоловіком (instagram.com/ververa)

Розкрила вона і свій розпорядок дня на самоізоляції - всі намагаються займатися справою.

"Дочка вчиться онлайн, а Костянтин працює у своїй домашній студії. Я прибираю, тренуюся, проводжу прямі ефіри... Потім ми зустрічаємося на обіді, наче не бачилися півдня", — розповіла Брежнєва.

Зірка зазначила, що вже звикла весь час перебувати вдома і навіть насолоджується цим часом.

"На другий тиждень стала розуміти: щось не так. Мій організм просив вийти на вулицю, я стала сходити з розуму. Цей період був найважчим, коли мені потрібно було просто звикнути, що я весь час в одному приміщенні. Другий тиждень була ломка, а зараз я просто насолоджуюся. Я — господиня: готую, прибираю", — резюмувала Віра.

Крім того, співачка справно займається спортом і намагається не їсти зайвого.

"Я не купую додому їжу, яка може призвести до ожиріння. І у мене страждають всі близькі, тому що вони ходять і питають: "Ну що, можна з'їсти солоденького?". А я кажу: "Нічого немає. Бери мед", — зізналася Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва похвалилася співочими талантами старшої дочки-іменинниці Соні в день її народження. Дівчині виповнилося 19 років.