ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Нас єднає любов": Брежнєва зворушливо вшанувала пам'ять батька в його день народження

Lite » Зірки 03.11.2018 - 20:03
Фото: (instagram.com/ververa)
Фото: (instagram.com/ververa)

Артистка вважає, що сім'я — це величезна праця

Українська співачка, актриса, телеведуча, колишня учасниця поп-групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівний знімок з померлим батьком. У підпису вона вшанувала пам'ять Віктора Галушко і написала кілька теплих слів про сім'ю.

"Нашому татові сьогодні виповнилося б 64. Але не виповнилося і 60-ти... От тільки саме завдяки їх любові з мамою — є ми)) і головне, що в нас є, що нас об'єднує — Любов. Люди, любіть один одного. Сім'я — це сила. Сім'я — це праця", — написала артистка.

&quot;Нас єднає любов&quot;: Брежнєва зворушливо вшанувала пам'ять батька в його день народження

Скріншот поста облікового запису instagram.com/ververa

&quot;Нас єднає любов&quot;: Брежнєва зворушливо вшанувала пам'ять батька в його день народження

Фото: (instagram.com/ververa)

Проблеми зі здоров'ям у Віктора Михайловича почалися в 2014-му році. Тоді, влітку, в лікарні у нього зупинилося серце. Протягом півгодини лікарі змогли реанімувати пацієнта, після чого батько Брежнєвої впав у кому. Лікарі прийняли рішення підключити пацієнта до апарату штучної вентиляції легенів.

Незабаром Віктор Михайлович вийшов з коми: поступово він почав реагувати на голоси близьких. Однак лікування досвідчених лікарів допомогло ненадовго. У липні 2015-го року батько відомої артистки пішов з життя.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва знялася топлес для реклами.

До цього оголена Віра Брежнєва продемонструвала шикарну фігуру.

Відео: РБК-Україна

Новини України Віра Брежнєваотец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся