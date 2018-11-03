"Нас єднає любов": Брежнєва зворушливо вшанувала пам'ять батька в його день народження

Фото: (instagram.com/ververa)

Артистка вважає, що сім'я — це величезна праця

Українська співачка, актриса, телеведуча, колишня учасниця поп-групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівний знімок з померлим батьком. У підпису вона вшанувала пам'ять Віктора Галушко і написала кілька теплих слів про сім'ю.

"Нашому татові сьогодні виповнилося б 64. Але не виповнилося і 60-ти... От тільки саме завдяки їх любові з мамою — є ми)) і головне, що в нас є, що нас об'єднує — Любов. Люди, любіть один одного. Сім'я — це сила. Сім'я — це праця", — написала артистка.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/ververa

Фото: (instagram.com/ververa)

Проблеми зі здоров'ям у Віктора Михайловича почалися в 2014-му році. Тоді, влітку, в лікарні у нього зупинилося серце. Протягом півгодини лікарі змогли реанімувати пацієнта, після чого батько Брежнєвої впав у кому. Лікарі прийняли рішення підключити пацієнта до апарату штучної вентиляції легенів.

Незабаром Віктор Михайлович вийшов з коми: поступово він почав реагувати на голоси близьких. Однак лікування досвідчених лікарів допомогло ненадовго. У липні 2015-го року батько відомої артистки пішов з життя.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва знялася топлес для реклами.

До цього оголена Віра Брежнєва продемонструвала шикарну фігуру.

Відео: РБК-Україна