Нас ніхто цього не вчив: Санта Дімопулос розповіла, як полюбити себе

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Співачка нагадала, що ми самі - найближча людина для себе

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос насолоджується материнством і сімейним щастям - в минулому році співачка народила доньку Софію, також вона виховує 11-річного сина Даніеля від попередніх стосунків. Артистка швидко змогла повернути відмінну форму і може похвалитися стрункою фігурою, незважаючи на те, що під час вагітності набрала 24 кілограми. Зірка зізналася, що її часто запитують, як полюбити себе і стати більш впевненою.

Санта вирішила поділитися порадами на своїй сторінці в Instagram. Вона супроводила публікацію портретним знімком, на якому серйозно дивиться в об'єктив.

Санта Дімопулос вчить любити себе (фото: instagram.com/santadimopulos)

Як зазначила Дімопулос, багато жінок зараз пожинають плоди радянського виховання, коли всіх вчили поменше думати про себе.

"Все частіше ви задаєте одне і те же питання: "як полюбити себе?" Нас цьому ніхто не вчив, ми (наші батьки) досі позбавляємося від радянської спадщини, коли зі школи твердили дітям, що "Я – остання буква алфавіту". І проблема в тому, що поки ми не навчимося себе любити ми будемо відчайдушно шукати любов ззовні і ця жага буде нагальною, скільки б ми її не знаходили. Тому що ми не можемо прийняти її у зовнішньому світі, якщо немає джерела всередині. Цей нескінченний пошук загрожує розчаруванням у своєму виборі і розбитими мріями. Починати з себе треба тому, що найближча людина для вас – це ви самі. Кожен з нас з собою від початку і до кінця, коли оточений люблячими людьми і коли самотній", - пише співачка.

Далі Санта дала конкретні рекомендації, як же розвинути любов і турботу про себе.

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"Дбайте про себе, балуйте себе. Сервіруйте стіл навіть коли їсте самі, запалюйте свічки, слухайте гарну музику, читайте пізнавальні книги, дивіться якісне кіно, займайтеся спортом на постійній основі, регулярно стежте за своїм здоров'ям, спілкуйтеся з цікавими людьми, нічого не бійтеся – довіряйте Всесвіту своє життя і дякуйте за нього, говоріть «ТАК» новому, будьте відкриті світу, шукайте позитив у всьому. Ось так помалу вибудовуючи свій світ, ви полюбите себе за його багатство", - поділилася артистка.

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос похвалилася успіхами підросла донечки Софії, якій вже 9 місяців.

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Автор: Lite