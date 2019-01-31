"Нас вже 4 мільйона!": Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка виглядає щасливою і задоволеною таким досягненням

Відома українська співачка, учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася відмінним досягненням у соцмережах - як повідомила артистка, у неї вже більше 4 мільйонів підписників у Instagram. Зірка, яка раніше показала як виглядала 10 років тому, подякувала шанувальникам за підтримку і любов до її творчості.

Надя опублікувала знімок, на якому вона зображена щасливо усміхненою і у вельми незвичайному вбранні. Співачка позує у чорних брюках з високою талією і білій сорочці нестандартного крою - без одного рукава і з оголеним плечем.

"Хлопці, нас вже 4 МІЛЬЙОНИ!!! Ахрінеть! Дякую, що ви тут і що вам цікаво", - прокоментувала Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях фани виконавиці висловлюють свою любов і вітають її з таким успіхом, запевняючи, що це тільки початок.

"Надя, у тебе дуже любляча армія прихильниць;) Це правда";

"І тобі за пісні";

"Дякую що ти, Надюша і що радуєш нас своєю творчістю";

"Вітаю! Ми любимо тебе і обожнюємо";

"Фотографія просто бомба. Вітаю бажаю тобі ще не одного мільйона";

"Клас, скоро буде 20 мільйонів! Прекрасного немає меж... рухайтеся вперед!";

"Надюша, вітаю тебе з 4! Спасибі тобі за те, що надихаєш нас вести ваші фан-сторінки! За те що показуєш, що не потрібно боятися змінюватися! Ти просто красуня! І всі ми дуже тебе любимо! Вітаю!!! Фоточка топчегг!!!" - пишуть фолловери зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото.

Ми також писали, що Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу, примірявши сивочолу перуку. Однак не всі шанувальники співачки високо оцінили такий експеримент.

Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії