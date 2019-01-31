ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Нас вже 4 мільйона!": Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 11:03
"Нас вже 4 мільйона!": Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка виглядає щасливою і задоволеною таким досягненням

Відома українська співачка, учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася відмінним досягненням у соцмережах - як повідомила артистка, у неї вже більше 4 мільйонів підписників у Instagram. Зірка, яка раніше показала як виглядала 10 років тому, подякувала шанувальникам за підтримку і любов до її творчості.

Надя опублікувала знімок, на якому вона зображена щасливо усміхненою і у вельми незвичайному вбранні. Співачка позує у чорних брюках з високою талією і білій сорочці нестандартного крою - без одного рукава і з оголеним плечем.

"Хлопці, нас вже 4 МІЛЬЙОНИ!!! Ахрінеть! Дякую, що ви тут і що вам цікаво", - прокоментувала Дорофєєва.

&quot;Нас вже 4 мільйона!&quot;: Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях фани виконавиці висловлюють свою любов і вітають її з таким успіхом, запевняючи, що це тільки початок.

"Надя, у тебе дуже любляча армія прихильниць;) Це правда";

"І тобі за пісні";

"Дякую що ти, Надюша і що радуєш нас своєю творчістю";

"Вітаю! Ми любимо тебе і обожнюємо";

"Фотографія просто бомба. Вітаю бажаю тобі ще не одного мільйона";

"Клас, скоро буде 20 мільйонів! Прекрасного немає меж... рухайтеся вперед!";

"Надюша, вітаю тебе з 4! Спасибі тобі за те, що надихаєш нас вести ваші фан-сторінки! За те що показуєш, що не потрібно боятися змінюватися! Ти просто красуня! І всі ми дуже тебе любимо! Вітаю!!! Фоточка топчегг!!!" - пишуть фолловери зірки.

&quot;Нас вже 4 мільйона!&quot;: Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов&quot;Нас вже 4 мільйона!&quot;: Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото.

Ми також писали, що Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу, примірявши сивочолу перуку. Однак не всі шанувальники співачки високо оцінили такий експеримент.

Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії

"Лице тигриці": стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото "Погляд прямо в душу": Тіна Кароль підкорила ніжним фото без макіяжу
Новини України InstagramпевецНадя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся