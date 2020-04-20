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Ошатна Осадча та Горбунов з гітарою зворушили теплим домашнім фото біля каміна

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.04.2020 - 15:21
Ошатна Осадча та Горбунов з гітарою зворушили теплим домашнім фото біля каміна
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Провідні вперше провели Голос країни з дому

Катя Осадча та Юрій Горбунов освоюють нові передові технології для дистанційної роботи. Ведучий похвалився, що тепер, не виходячи з дому, може вирішувати робочі моменти легко і ефективно. Катя ж їздить раз в тиждень на зйомки програми "Світське життя", але працює виключно в студії і спілкується із зірками частіше по відеозв'язку. Звичайно ж, ведучі не змогли попустити недільний выпск десятого, ювилейного сезону шоу Голос країни, адже вони обидва задяні в проекті. Пара знайшла спосіб вийти з ситуації і подарувати шанувальникам гарний настрій і захоплюючий спецвипуск.

Катя і Юрій вели репортаж прямо з дому, записавши підводки до кращих виступів участинков за всі сезони проекту. Вони розташувалися біля каміна в одній з кімнат свого заміського будинку. Ведучий взяв до рук гітару.

На теледіві – ніжне біле атласну плаття з абстрактним флористичним принтом в пастельних тонах і рукавами три чверті від бренду Tak Ori. Вона акуратно уклала волосся і зробила легкий макіяж.

Ошатна Осадча та Горбунов з гітарою зворушили теплим домашнім фото біля каміна

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий поцікавився, чи вдався їм з дружиною експеримент в умовах карантину, а шанувальники пари одноголосно відповіли – "так"! Також підписники шоумена оцінили образи зірок і залишилися в захваті від професійних якостей і зовнішнього вигляду своїх улюбленців.

  • Гарне фото
  • Молодці!
  • Дуже мило
  • Красуня
  • Які ви класні! Обожнюю вашу пару!
  • Ви самі кращі і любимі!
  • Мої улюблені красунчики
  • Ви такі кльові, щастя вам і вашим дітям

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча в соковитому платті-вишиванці і Юрій Горбунов в білосніжній сорочці показали, як підготувалися до Великодня.

Слово 18: сонячна Катя Осадча захопила домашньою fashion-фотозйомкою Краща листівка: Осадча та Горбунов зворушили домашніми іграми з синочком Іваном (відео)
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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