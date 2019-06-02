"Наплакалася сьогодні": Віра Брежнєва показала доньку-випускницю

Фото: Віра Брежнєва з дочкою (instagram.com/ververa)

Співачка поділилася емоціями від важливої події

Днями пролунали останні дзвоники - багато 11-класників попрощалися зі школою, в тому числі і діти знаменитостей. У цьому році до випускників потрапила і старша дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман. Горда мама поділилася спільним фото з дорослою дівчинкою на своїй сторінці в Instagram.

На фото вони відображені в сонячній Каліфорнії - Соня живе і навчається в США. Дівчина вибрала для урочистого дня довге біле плаття з чорними смугами, також на ній чорні босоніжки і гірлянда квітів в гавайському стилі на шиї. Віра ж позує в чорній майці і білій спідниці-максі, а також білих босоніжках на підборах. Мама і дочка обнімаються і щасливо сміються на камеру.

"Моя випускниця. І нехай не віриться (це з часом все ж прийде), що сьогодні моя старша донечка закінчила школу, але це таке приємне відчуття - суміш любові, гордості, щемливої туги і захоплення. І сьогодні ще раз переконалася, що найбільш складна і відповідальна робота - це бути батьком. Нехай наші діти будуть краще нас, успішніше нас, вільніше нас, щасливіше нас. Вітаю всіх випускників та їх батьків #выпуск2019 Ps: наплакалася сьогодні..." - зворушливо поділилася Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва з дочкою (instagram.com/ververa)

В коментарях Соня мило подякувала мамі.

"Матуся кохана", - написала дівчина і супроводила відповідь сердечком.

Сердечка чарівній парочці залишила і зоряна колега Віри, співачка Ані Лорак. А колишня колега по групі "ВІА Гра" Надія Мейхер поділилася милою історією і побажаннями Соні.

"Пам'ятаю, як Соня і мій Ігор колись грали, лазили під столом. А тепер це дорослі люди, які намагаються влаштувати своє життя , знайти професію... Удачі твоїй Красуні! Максимальної реалізації, і неодмінно відчувати себе щасливою і органічною у всьому, що вона буде робити", - написала артистка.

Інші підписники приєдналися до неї і залишили безліч теплих слів Вірі і Соні. Багато захоплювалися зовнішнім виглядом співачки та зазначили, що вони з донькою виглядають, як сестри або подруги.

"Вітаю з входженням у доросле життя!"

"Яка вона вже доросла!!!"

"Коли не відрізнити, де мати, а де дочка"

"Ви немов обидві випускниці!"

"Здорово, вітаю вас, ви як дві красиві сестри"

"Це сльози щастя, Віра"

"Дочка схожа на рідну сестру"

"Я думала це Сестра))"

"Якщо б не знала, що ця дівчина - Ваша дочка, то подумала б - подруга))"

"Віра, ви така красива, як дві сестри, а не мати і дочка"

"Ви як 2 краплі води, вітаю!"

"Як сестри"

"Які красуні! Хто скаже мама? Дві сестрички! Вітаю!"

"Віра просто дівчинка!!! звичайно не віриться!! щастя яке. мотиватор Віра "

Нагадаємо, Віра Брежнєва вразила екстремальним декольте і витонченою фігурою. Співачка заявила, що готова до літа.

Раніше Віра Брежнєва у повітряному, невагомому вбранні викликала фурор в мережі. Вона оголосила про співпрацю з відомим світовим брендом.

До речі, Ольга Сумська у вишиванці заспівала на останньому дзвонику молодшої дочки.