Напється пізніше: Оля Полякова розповіла про правильне сп'яніння на новий рік

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова також зізналася, що недавно зробила повне обстеження організму

За лаштунками святкового концерту-нагородження найкращих пісень 2019-го року «Музична платформа», який канал «Україна» покаже у новорічну ніч, 31 грудня опівночі, Королева ночі Оля Полякова, яка раніше згадала про казуси в новорічну ніч, розповіла, до яких хитрощів вдається, щоб уникнути похмілля й після чого зірка змогла з упевненістю сказати, що вона здорова.

Популярна українська артистка Оля Полякова, яка на святковому концерті-нагородженні найкращих пісень 2019 року «Музична платформа» отримала відзнаки відразу за дві пісні: «Эй, секундочку» і «Лед тронулся», поділилася особистим секретом уникнення похмілля.

«Не пити багато – знати міру! А ще треба пити багато води. Якщо випивати 1 бокал шампанського і 2 бокали води, то ви нап’єтеся пізніше і все це вимиється – відбудеться дезінтоксикація організму. Коротше кажучи, пийте воду. Взагалі, вода – це наше все, якщо у мене болить живіт чи голова я п’ю воду. Це реально дуже допомагає», – розповіла артистка журналістам каналу «Україна».

Крім того, співачка зазначила, нещодавно вона пройшла тривале обстеження для того, щоб переконатися, що повністю здорова.

«Я робила check up. І закликаю всіх перевіряти свій організм. Тому що я на днях пройшла обстеження – пробула аж дві доби в лікарні. Все обстежила, мені зробили всі можливі УЗІ, зробили відео – позасовували в усі дірки камери – все дослідили і сказали, що я здорова. Але для того, щоб це сказати, треба обстежитись. Тому що в Україні вмирають люди від онкозахворювань тільки тому що дуже пізно звертаються до лікарів. Тож, не чекайте, коли заболить – ідіть і робіть обстеження й будьте здоровими!», – прокоментувала Оля Полякова за лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже у новорічну ніч, 31 грудня опівночі.

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Ірина Білик, Сергій Бабкін, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Нагадаємо, раніше Полякова засвітила "нескінченні" ноги і похвалилася новим досягненням.