Так набагато краще: Влад Яма вразив "змінами" в зовнішності за період карантину

Влад Яма з коханою дружиною Ліліаною і сином Леоном поїхав на дачу, де проводить каратин не природі і свіжому повітрі. Раніше в одному з роликів на сторінці в Instagram він зізнався, що замовляє доставку продуктів і намагається зайвий раз не виходити в людні місця. Одна з розваг хореографа, звичайно ж, танці! На підтвердження цього він показав відео запальних па разом з коханою, не забувши про дезінфекцію рук, що дуже актуально під час епідемії. Тепер же Влад спантеличив мережу фото, на якому він постав .... з волоссям!

Суддя Танців з зірками наочно показав, як встигла змінитися його зовнішність за період карантину. На знімку він позує з відрослими волоссям і одною прорідженою бровою та в упор дивиться в камеру проникливим поглядом. "Карантин", - коротко підписав Яма.

Шанувальники почали порівнювати "нового" Влада з різними знаменитостями: Кріштіану Роналду, Джудом Лоу, Джорджем Майклом і Джастіном Тімберлейком. Компліменти не змовкали, хто прийняв фото за чисту монету і подумав, що хореограф дійсно в короткі терміни обзавівся шевелюрою. Інші ж зрозуміли, що це всього лише першоквітневий жарт.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

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Так набагато краще!

Дуже круто

Тов, круто! Мені так більше подобається

Влад,вам супер з волоссям. Хоч комусь карантин в користь

Дуже красиво і не завжди. Навіть не звично. Але вам йде. Навіть дуже йде. Вам красиво в будь-якому вигляді

Красень! Тобі з волоссям на багато краще, ніж без волосся

Лайк Джуд Лоу

А на мій погляд, так краще! Молодий, красивий і волохатий

Джордж Майкл чи це ти? А взагалі прикольно

Скріншот коментарів

Також в сторіз Влад коротко описав свій день: "Нагострив ножі, погуляв, щільно поїв. Приліг, виспався, читаю, подобається, зачитався. Відросло волосся, відповів на коменти, тренуюся. Зібрав лайки і компліменти. Майже не поїв. Прекрасний день!"

Раніше Влад Яма поділився рідкісним снимком з сином Леоном. Обличчя хлопчика хореограф вирішив приховувати.