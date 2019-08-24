"Нам ніколи не сумно": Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження

Для телеведучої 24 серпня - подвійне свято
24 серпня вся Україна відзначає День Незалежності, а ось для Каті Осадчої це подвійно особливий день - її коханий чоловік Юрій Горбунов святкує день народження! На своїй сторінці в Instagram телеведуча, яка нещодавно умилила мережу сімейними фото з Туреччини, зворушливо привітала чоловіка.
Катя опублікувала душевний відеоролик, в якому зібрана добірка їх з Юрієм спільних фото і відео за кілька років. Вона зізналася, що їм завжди весело один з одним, адже у її чоловіка чудове почуття гумору.
"Вже п'ять років 24 серпня для мене подвійне свято. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим у світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)" - написала Осадча.
Відео: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Зазначимо, що Горбунову в цьому році виповнилося 49 років.
Підписники Каті поспішили приєднатися до привітань і залишили Юрію багато теплих слів і побажань.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу їх з Катею Осадчою 2-річного сина. Багатьом користувачам мережі не подобається, що зіркова пара не показує обличчя хлопчика.
Раніше Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль. Українська ведуча записала коротке відео, на якому сидить на березі моря спиною до камери. На Осадчій - чорний купальник. При цьому не можна не відзначити, що у ведучої відмінна фігура.