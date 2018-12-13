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"Нам тиждень": Валентина Хамайко показала новонародженого сина

Lite » Зірки 13.12.2018 - 11:03
"Нам тиждень": Валентина Хамайко показала новонародженого сина
Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

Ведуча нещодавно в четвертий раз стала мамою

Українська ведуча програми "Сніданок вихідний" Валентина Хамайко, яка народила четверту дитину 5 грудня, поділилася з шанувальниками першими фото новонародженого малюка. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На них зображений маленький Андрій в люльці, на другому фото з ним позує брат, а на третьому сестра тримає немовля на руках.

&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина

Фото: Валентина Хамайко показала сина (instagram.com/valentinakhamaiko)

Валентина розповіла, що це був перший день, коли вони нікуди не йшли.

&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина

Фото: Валентина Хамайко показала сина (instagram.com/valentinakhamaiko)

"Нам тиждень...нам, тому що я досі живу з дитиною одним організмом! На руках, в обіймах, годуючись.... І сьогодні перший день, коли ми нікуди не їдемо... і від цього неспішні хвилини поруч стають ще цінніше. В перші дні я відчувала, що старші діти скучили... постійно перебивали один одного і звали МАМА!!! щохвилини) Але коштувало кожному приділити час, так, щоб побути хоча б кілька годин на самоті і все...все стало набагато краще. Ціна питання:

- у неділю я ходила з Соломією в кіно на Лускунчика ( маленький був зі мною )

- ввечері на дитячий день народження з Мирославою

- понеділок ми провели з Михайлом

- в середу був запланований візит до педіатра, а після вже поїхала до чоловіка ...йому теж була потрібна підтримка;)) і все з малюком!

І ось вона НАША СЕРЕДА і відпочинок. А замість ковдри - пухова хустка, подарунок від прабабусі. І нехай за вікном буде сніг.

P. S. Скоро напишу про свої відкриття, вони ж мої помічники з дитиною!" - написала Хамайко.

&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина

&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина

Скріншот поста (instagram.com/valentinakhamaiko)

Публікація зібрала понад 16 тисяч лайків і безліч коментарів. Користувачі мережі бажають, щоб малюк зростав здоровим і захоплюються милою фотографією. Деякі захоплюються її активністю і сміливістю, хоча знаходяться і такі, хто критикує ведучу за надто бурхливу діяльність і наголошує, що вона зараз найбільше потрібна немовляті.

"Який славний бутузик, стільки волосків, наш лисенький можна сказати був";

"Яка краса!!!";

"Яка милота";

"Яке гарненьке! Щастя та божої милості";

"Яке прекрасне дитя. Здоров'я Вам і світу Вашій родині";

"А я вважаю що не потрібно викладати дитину в інтернет,а тим більше, що б всі знали де найчастіше він буває, бо дуже багато збоченців розвелось і ніхто не знає, чим це може закінчиться...";

"Валічко, я від Вас у захваті!!! Поєднувати роботу і сім'я ю, а ще залишатися такою красивою і доброю-це подвиг";

"Це-приклад для всіх жінок!!!! Нехай всю Вашу сім'я ю Боженько береже!!!";

"Розумничка, що не ховаєте личко малюка сердечком або квіточкою. Він прекрасний!!!! Всіх благ!";

"Ви молодці,ваш синочок,як Ангелочок. Дай вам Бог здоров'я, і нехай береже вас від злих і завісних людей. Це добре, що ви так активно прогулюєтесь, маленький швидше адаптується і буде міцніший імунітет. Всього вам найкращого", - пишуть підписники.

&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина

&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина

&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина&quot;Нам тиждень&quot;: Валентина Хамайко показала новонародженого сина

Скріншот коментарів (instagram.com/valentinakhamaiko)

Нагадаємо, що 5-го грудня, ведуча вчетверте стала мамою. Валентина Хамайко з чоловіком вже виховує дев'ятирічну Соломію і п'ятирічних Мішу і Мирославу.

Раніше ми писали про те, що Валентину Хамайко розкритикували в мережі за ранній вихід на роботу після пологів. Ведуча повернулася до роботи всього через три дні після народження сина. Проте не всі користувачі мережі оцінили таке завзяття до роботи.

до речі, Аніта Луценко вперше показала обличчя дворічної дочки.

Відео: РБК-Україна

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