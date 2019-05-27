"Нарешті зустрілися": Лілія Ребрик і Юрій Горбунов заінтригували спільним проектом

Лілія Ребрик і Юрій Горбунов зустрілися разом на знімальному майданчику. Зазначимо, що Ребрик і Горбунов – не тільки відомі українські телеведучі, але також і актори театру і кіно. І ось, пара заінтригувала прихильників новим проектом, продюсером якого виступить безпосередньо Горубнов.

Так, телеведучий на даний момент активно працює над зйомками нової комедії – серіал "Великі Вуйки". Це буде спін-офф серіалу "Останній москаль". Вже відомо, що робота над створенням сценарію завершена. Також завершився кастинг і проби. І шанувальники Горбунова вже знають, що одну з ролей у новому серіалі зіграє Лілія Ребрик.

"Нарешті зустрілися на знімальному майданчику! Зйомки серіалу "Великі Вуйки" (продовження серіалу "Останній москаль"). Чекаєте?))) Фото з самим продюсером", - підписала спільну селфі Лілія Ребрик.

Лілія Ребри і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Цікаво, що Горбунов опублікував точно таке ж фото, тільки підпис залишив трохи інший:

"Нарешті зустрілись! На знімальному майданчику. Робота над серіалом "Великі Вуйки" кипить!"

Шанувальники творчості Ребрик і Горубнова поспішили прокоментувати їх нові пости і хорошу новину:

"Такі класні! І я хочу в цей серіал))"

"Зробіть його, будь ласка, українським, не посміховищем над народом"

"Клас, круті!"

"Гарне фото"

"Коли-небудь розповісте, кого ви там граєте"

Також в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала спільне з Горбуновим фото. Швидше за все, на знімальному майданчику.

Лілія Ребри і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала фото з сімейного відпочинку. Співачка весело провела час з чоловіком та доньками.

Також до цього Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні". Актриса і ведуча позує на фото в піджаку і колготках у сіточку.