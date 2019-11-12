Нарешті з посмішкою: донька Полякової підкорила магічним осіннім образом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники Маші попросили її частіше посміхатися

Маша Полякова продовжує активно розвиватися в ролі моделі. Зазначимо, що донька Олі Полякової вже активно намітила собі розвиток у майбутньому. Минулого літа 14-річна дівчина відпочивала з користю в Греції, де проходила навчання в модельному таборі. Крім того, дівчина також розвиває свій instagram-блог, де ділиться корисними порадами, а також публікує результати "нескінченних" фотосесій. Більше того, нещодавно Маша Полякова зі своєю 8-річною сестрою Алісою пройшлися по подіуму під час показу нової колекції Андре Тана! Звичайно ж, їх зіркова мама поспішила показати парочку фото і відео дебюту дочок.

Новий пост Маші присвячений черговій фотосесії в стильному образі. Дівчина вирішила піддатися загальному ажіотажу і також влаштувати собі осінню фотосесію з опалим жовтим листям.

Як завжди, окремої уваги заслуговує стильний образ Маші. А саме - облягаюча спідниця з трендовим принтом у вигляді "хижих" зміїниїх плям. Також образ довершує об'ємний кашеміровий светр коричневого кольору. З аксесуарів - чорна поясна сумка. "Гордість" красуні - довге густеволосся - злегка завите і розпущене.

Зтильная маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Як вам осінь, скучили за сонцем?" - запитує у шанувальників Маша.

Підписники Полякової-молодшої поспішили залишити свої коментарі:

“Дівчина просто - юність, свіже дихання, нове віяння. Краса"

"Дуже красива, доросла"

"На мамуся схожа"

"Супер, дочекалися твоєї посмішки, побільше таких фото"

"Просто красуня"

"Красивущая і щаслива!!"

"Ти як завжди Топчик, не дивись на негативні коменти - тупо телиці заздрют"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, раніше Оля Полякова провела пікантнк тренування. Співачка жартома зазначила: "Якщо ви видихаєте з задоволенням, мужики навколо хочуть вас задовольнити".