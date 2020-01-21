Нарешті свобода: принц Гаррі розчулив бюджетною поїздкою до Канади

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ще на трапі принц Гаррі потрапив під приціл папараці

Схоже, що тепер закордонні ЗМІ будуть "під прицілом" розглядати кожен новий крок Меган Маркл і принца Гаррі, які підняли справжню "інформаційну бурю" своєю заявою про відмову від королівських обов'язків і початком незалежного від Двору життя (заява прозвучала 8 січня). Нагадаємо, що буквально через пару днів королева Єлизавета ІІ схвалила рішення молодшого онука і його дружини. Після чого Меган буквально відразу ж полетіла в Канаду з сином Арчі. Саме в цій країні молода сім'я планує жити найближчим часом і будувати нові плани. Поки Меган облаштовувала сімейне гніздечко, гуляла під променями сонця з синочком, принц Гаррі перебував у Великобританії, завершуючи всі свої справи. Увечері 20 січня герцог Сассекський вилетів до коханої дружині і сина в Канаду.

Журналістам не склало труднощів з'ясувати, що Гаррі вилетів з Лондона в Ванкувер з пересадкою в Монреалі. При цьому представник монаршої сім'ї летів комерційним, а не приватним рейсом, скориставшись послугами британської авіакомпанії British Airways. Прихильники королівської сім'ї вже угледіли в цьому початок незалежного і "простого" життя Меган і Гаррі.

Принц Гаррі прибув до Канади (скріншоти: instagram.com/justjared)

І все ж герцога Сассекського в його поїздці супроводжували два охоронці. Хоча свої речі принц ніс без сторонньої допомоги. Та й одягнений був Гаррі більше, ніж зазвичай. Якщо б його обличчя останнім часом не миготіло настільки активно у всіх можливих ЗМІ, то онука Єлизавети ІІ можна було б не впізнати.

Принц Гаррі в Канаді (фото: dailymail.co.uk)

За словами інших пасажирів рейсу, відразу ж біля трапа принца чекав чорний мінівен, на якому він і поїхав у 10-мільйонний особняк Mille Fleurs в канадській провінції Британська Колумбія, де його вже чекає Меган і Арчі.

До речі, спускаючись по трапу Гаррі відразу ж помітив папараці. Однак принц не намагався сховатися, він мило посміхався на камеру. І взагалі був дуже щасливий прибуттям в Канаду.

При цьому в мережі це також відзначили і навіть поспішили привітати герцога Сассекського з початком нового життя.

"Такий щасливий"

"З поверненням додому, принц Гаррі"

"Нарешті свобода"

"Ласкаво просимо на свободу"

Скріншоти коментарів: instagram.com/justjared

Нагадаємо, сестра Меган Маркл впевнена в "істинно егоїстичній" мотивації герцогині повернутися до незалежного життя. Жінка знову намагається нажитися на популярності своєї родички.