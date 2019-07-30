"Нарешті-то на місці": Настя Каменських і Потап похвалилися стартом жаркого відпочинку (відео)

Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап поки не публікує оновлення, за нього це робить Каменських

Настя Каменських нарешті вирушила в довгоочікувану відпустку. Однак нова поїздка знову супроводжується "інтригами і недомовками". Шанувальників виконавиці дуже цікавить, куди ж полетіла їх улюблениця. І чи супроводжує її в цій поїздці Потап. Проте Настя, як завжди, непохитна і до останнього зберігає інтригу.

Одне ясно точно – Настя влетіла у відпустку зі своєю кращою подругою Анною Завгородньою (дизайнер, а також дружина соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього). І так, зі своєю коханою поїхав і Потап! Його ми бачимо на опублікованих відео.

Більше Настя нічого не повідомила. На своїй instagram-сторінці співачка тільки опублікувала нове фото на фоні чудового пейзажу. Вдалині бачимо блакитне море або океан, на хвилях гойдаються десятки яхт і катерів. Також бачимо піщаний пляж з парасольками.

"Довгий шлях пройшли сьогодні, але нарешті ми на місці! З цієї секунди мій відпочинок почався", - коментує фото Настя.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

При цьому виконавиця також демонструє свій яскравий пляжний образ. Каменських позує в жакеті-сукні піщаного кольору, білій майці. У ефектному солом'яному капелюшку, а також плетеним рюкзаком-мішком. На шиї – намисто з білих черепашок.

Також Настя зняла пару відео, на яких демонструє свій номер і вид з отелення, на тлі якого вона і зробила фото. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Співачка #НастяКаменских #NK похвалилася стартом відпустки! Поки що Настя не каже, де саме відпочиває. Але вже показала свій номер і вид з готелю! До речі, на відео також бачимо #Потап! pic.twitter.com/Og20JZXeUZ — MyGlamWish (@glam_wish) July 30, 2019

Шанувальники виконавиці поспішили засипати її захопленими коментарями:

"Хорошого відпочинку"

"Настя прекрасна, слів немає"

"Який ти стала гарненькою"

"Чудесного, шикарного і незабутнього відпочинку!!"

"Богиня, гарного відпочинку"

"Яка ж Ви офігенна! Скільки років дивлюся на тебе з захопленням, з цікавістю і милуванням!!!! Ви-космос"

"Настя, привіт, ти красуня!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше спекотна Настя Каменських спокусила "хижим" образом у відвертій сукні на фестивалі в Баку. Співачка сяяла в суперяскравому рожевому вбранні з чорними смужками.

Також до цього Каменських зворушила бекстейдж-відео кліпів з Потапом.