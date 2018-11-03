ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Знаходиться у критичному стані": коханця Пугачової терміново госпіталізували

Lite » Зірки 03.11.2018 - 14:55
Фото: Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)
Фото: Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)

Чоловік не приховував любові до алкоголю і наркотиків

Скандального коханця російської співачки Алли Пугачової терміново госпіталізували, йому потрібна медична допомога. Про це повідомляє "Телекритика".

"Судячи за наявними в розпорядженні продюсерів скандальним кадрам, екс-коханий Пугачової знаходиться в критичному стані і потребує медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Більше того, стверджують журналісти, чоловік не приховував своєї пристрасті до алкоголю і наркотиків.

"Співак веде себе агресивно і явно не може контролювати свою поведінку. Артист встиг вступити у велику бійку, чим накликав на себе ще більші проблеми. Шанувальники Сергія Челобанова не сумніваються, що композитор потребує курс реабілітації", - підкреслюється в тексті повідомлення.

До речі, російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася в мережі спільним знімком зі своєю відомою матір'ю, примадонною радянської та російської естради Аллай Пугачової.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін опублікував фото з нестаріючої Аллою Пугачовою.Фото було зроблене під час зйомок однієї з ТВ-програм для російського телебачення, присвяченій дню народження відомого російського модельєра Валентина Юдашкіна.

Зазначимо, що Пугачова з сином на шопінг сколихнула соцмережа.

Новини України Алла Пугачова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся