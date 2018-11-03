"Знаходиться у критичному стані": коханця Пугачової терміново госпіталізували

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)

Чоловік не приховував любові до алкоголю і наркотиків

Скандального коханця російської співачки Алли Пугачової терміново госпіталізували, йому потрібна медична допомога. Про це повідомляє "Телекритика".

"Судячи за наявними в розпорядженні продюсерів скандальним кадрам, екс-коханий Пугачової знаходиться в критичному стані і потребує медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Більше того, стверджують журналісти, чоловік не приховував своєї пристрасті до алкоголю і наркотиків.

"Співак веде себе агресивно і явно не може контролювати свою поведінку. Артист встиг вступити у велику бійку, чим накликав на себе ще більші проблеми. Шанувальники Сергія Челобанова не сумніваються, що композитор потребує курс реабілітації", - підкреслюється в тексті повідомлення.

До речі, російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася в мережі спільним знімком зі своєю відомою матір'ю, примадонною радянської та російської естради Аллай Пугачової.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін опублікував фото з нестаріючої Аллою Пугачовою.Фото було зроблене під час зйомок однієї з ТВ-програм для російського телебачення, присвяченій дню народження відомого російського модельєра Валентина Юдашкіна.

Зазначимо, що Пугачова з сином на шопінг сколихнула соцмережа.