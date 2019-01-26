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Надя Дорофєєва "сфотографувалася" із зіркою з "Гри Престолів"

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2019 - 13:03
Надя Дорофєєва "сфотографувалася" із зіркою з "Гри Престолів"
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У мережі вважають, що на фото в гримерці поруч з Дорофєєвою Софі Тернер або Сахневич Юлія

Відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала свіжий знімок перед концертом в Німеччині. Фотографія зроблена в гримерці артистки. Поряд з Надею Дорофєєвої фанати знайшли зірку з "Гри Престолів" Софі Тернер, яка зіграла роль Санси Старк в легендарному серіалі. Знімок опублікований в профілі Дорофєєвої в Instagram.

У підписі до публікації артистка анонсувала концерт "Время и Стекло", який відбудеться 26 січня в Німеччині.

Надя Дорофєєва &quot;сфотографувалася&quot; із зіркою з &quot;Гри Престолів&quot;

Надя Дорофєєва в гримерці перед концертом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У коментарях до публікації фанати спантеличені спробами вгадати, хто знаходиться на знімку поруч з Надею Дорофєєвою. Деякі припустили, що на фото Юлія Сахневич, інші фанати вважають, що поруч стоїть Софі Тернер, а саму співачку переплутали з Вірою Брежнєвою.

"Це Юля Сахневич поруч?", "А це Юля поруч, Сахневич?", "Надя, коли була на зоряному балконі на "Танцях з зірками" говорила, начебто, "мало хто знає, Юля довго була в нашому балеті", "Там поруч Sophie Turner?)", "Здалося що Брежнєва, без образ", " Я подумала, що це Віра Брежнєва...", "Юля? Так вона таки працює ще у вас...?" – пишуть в коментарях.

Багато також підкреслили, що нова зачіска до лиця співачці і зазначили, що у неї відмінний зовнішній вигляд.

Надя Дорофєєва &quot;сфотографувалася&quot; із зіркою з &quot;Гри Престолів&quot;

Надя Дорофєєва &quot;сфотографувалася&quot; із зіркою з &quot;Гри Престолів&quot;

Надя Дорофєєва &quot;сфотографувалася&quot; із зіркою з &quot;Гри Престолів&quot;

Надя Дорофєєва &quot;сфотографувалася&quot; із зіркою з &quot;Гри Престолів&quot;

Надя Дорофєєва &quot;сфотографувалася&quot; із зіркою з &quot;Гри Престолів&quot;

Надя Дорофєєва &quot;сфотографувалася&quot; із зіркою з &quot;Гри Престолів&quot;

 

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

А як ви думаєте, хто зображений на фото поруч з Надею Дорофєєвої?

 

Читайте також про нічні одкровення від співака Володимира Дантеса, чоловіка Наді Дорофєєвої.

Крім того, ми писали про незвичайне фото Наді Дорофєєвої в купальнику на тлі лебедів, яке вона зробила на відпочинку в Дубаї.

Відео: РБК-Україна

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Новини України фотоInstagramНадя ДорофеєваИгра престоловСофи Тернер
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