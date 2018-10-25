ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Надя Дорофєєва у відвертій сукні з леопардовим принтом "нарвалася" на компліменти

Lite » Зірки 25.10.2018 - 16:29
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва блиснула в екстремально облягаючому сексі-платті

Надя Дорофєєва блиснула ультрастильним образом нового осінньо-зимового сезону 2018-19. Зазначимо, раніше STYLER писав про сім модних трендів цього сезону, серед яких особливої уваги заслуговує анімалістичний принт на одязі. В пошані: леопардові і тигрові плями, смужки зебри і геометрія жирафа. Що стосується кольорів, то "новий чорний" — жовтий — все ще бореться за першість.

У своєму глянцевому образі Надя Дорофєєва вміло поєднала провідні тренди. Солістка "Время и Стекло" позує у відвертій сукні жовтого кольору, яка рясно вкрита леопардовим принтом. На ніжках Дорофєєвої красуються яскраві червоні туфлі на довгій шпильці, декоровані бантиками.

Надя Дорофєєва та Позитив

Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) в глянцевій фотозйомці (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва так і підписала знімок: "Зухвалі тренди осені в стильній зйомці".

Наголошується, що фото було зроблено в рамках фотозйомки для журналу "Сosmopolitan". При цьому участь у проекті взяв також і соліст групи "Время и Стекло" — Позитив/ Олексій Завгородній.

На тему: "Хочеш когось налякати, покажи йому дитину-зомбі": Позитив висловився про Хеллоуїн.

Шанувальники Дорофєєвої поспішили нахвалити новий образ своєї улюблениці.

"Сукня — просто вогонь", — пише bezborodova_julia.

"О боже, яка попа", — зазначає nicat_075.

"Попа сексі", — погоджується durnevdania.

"Ти шикарна", — захоплюється wilde_leks.

"Поки чоловік блоги знімає", — сміється iamshmidt.

Дорофєєва для Сosmopolitan

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній в гламурній фотосесії для "Сosmopolitan" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше шанувальники Дорофєєвої звернулися до неї з вельми незвичайним проханням — "повернути омбре". Вся справа в тому, що виконавиця вирішила трохи поекспериментувати з кольором волосся, вибравши більш темний відтінок.

Також по темі: "Я не екстремалка": Надя Дорофєєва відверто розповіла про особисте життя.

Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України ЗавгороднийНадя ДорофеєваВремя и Стекло
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся