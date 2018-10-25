Надя Дорофєєва у відвертій сукні з леопардовим принтом "нарвалася" на компліменти

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва блиснула в екстремально облягаючому сексі-платті

Надя Дорофєєва блиснула ультрастильним образом нового осінньо-зимового сезону 2018-19. Зазначимо, раніше STYLER писав про сім модних трендів цього сезону, серед яких особливої уваги заслуговує анімалістичний принт на одязі. В пошані: леопардові і тигрові плями, смужки зебри і геометрія жирафа. Що стосується кольорів, то "новий чорний" — жовтий — все ще бореться за першість.

У своєму глянцевому образі Надя Дорофєєва вміло поєднала провідні тренди. Солістка "Время и Стекло" позує у відвертій сукні жовтого кольору, яка рясно вкрита леопардовим принтом. На ніжках Дорофєєвої красуються яскраві червоні туфлі на довгій шпильці, декоровані бантиками.

Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) в глянцевій фотозйомці (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва так і підписала знімок: "Зухвалі тренди осені в стильній зйомці".

Наголошується, що фото було зроблено в рамках фотозйомки для журналу "Сosmopolitan". При цьому участь у проекті взяв також і соліст групи "Время и Стекло" — Позитив/ Олексій Завгородній.

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Шанувальники Дорофєєвої поспішили нахвалити новий образ своєї улюблениці.

"Сукня — просто вогонь", — пише bezborodova_julia.

"О боже, яка попа", — зазначає nicat_075.

"Попа сексі", — погоджується durnevdania.

"Ти шикарна", — захоплюється wilde_leks.

"Поки чоловік блоги знімає", — сміється iamshmidt.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній в гламурній фотосесії для "Сosmopolitan" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше шанувальники Дорофєєвої звернулися до неї з вельми незвичайним проханням — "повернути омбре". Вся справа в тому, що виконавиця вирішила трохи поекспериментувати з кольором волосся, вибравши більш темний відтінок.

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