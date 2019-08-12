ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Надя Дорофєєва блиснула витонченою фігурою в бікіні з "хижим" принтом (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.08.2019 - 11:56
Надя Дорофєєва блиснула витонченою фігурою в бікіні з "хижим" принтом (відео)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва поки не визнає, збирається вона на відпочинок, або просто розбирає валізи

Схоже, що Надя Дорофєєва збирається в чергову подорож. Нагадаємо, що нещодавно солістка групи "Время и Стекло" повернулася зі своєї відпустки в Італії, куди вона відправилася з чоловіком, блогером Володимиром Дантесом, а також друзями. При цьому велика компанія не зупинялися в одному конкретному місті. Вони орендували яхту, на якій плавали по італійському узбережжю. І до речі, саме в Італії Дорофєєва і Дантес відсвяткували важливу річницю своїх відносин. З'ясувалося, що 5 серпня виповнилося 8 років, як Надя і Вова разом. Відсвяткувати таку подію зіркова пара вирішила піцою!

Тепер же Дорофєєва знову дражнить шанувальників новими пляжними образами. Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Дорофєєва опублікувала коротке відео, на якому вона знімає своє відображення в дзеркалі. При цьому співачка позує в пікантному бікіні з принтом у вигляді леопардових плям. Підкреслимо, що це тренд літа 2019.

Крім того, на відео дуже добре видно спортивну підтягнуту фігуру співачки. Також на тлі бачимо відкритий бірюзовий дорожній чемодан. Однак не зрозуміло, співачка кудись збирається або навпаки розбирає речі, вирішивши приміряти купальник. Відповідне відео було опубліковано в блозі twitter MyGlamWish.

До речі, цікаво, що в Італії Надя Дорофєєва також показала коротке відео в червоному купальнику в білий горошок. При цьому на відео українська співачка танцює під латиноамериканські ритми!

Нагадаємо, раніше Дорофєєва вразила дорогим подарунком своєї колишньої підопічної. Так, співачка і суддя 5-го сезону шоу "Голос.Діти" вирішила зробити суперфіналістці проекту грандіозний подарунок, а саме - освітню поїздку в одну з шкіл-пансіонатів Великобританії. На даний момент Карина Столаба знаходиться саме там.

"З Крідом дещо було": Дорофєєва зважилася на відверті зізнання про особисте "Просто жах": Надя Дорофєєва емоційно звернулася до "диванних критиків"
Новини України певецНадя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся