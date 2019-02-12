Надія Мейхер схвилювала мережу "квітковим" образом

Співачка з гумором описала свою зачіску
Популярная украинская певица и дизайнер, а также актриса Надежда Мейхер, которая перечислила составляющие самореализации, поделилась в сети новыми фото в стильном наряде и с юмором рассказала о своей прическе. Артистка опубликовала в Instagram фото, на которых она запечатлена в облегающем платье до щиколотки с открытыми плечами, под которое она надела цветастую рубашку.
Звезда дополнила образ красной сумочкой и туфлями на каблуке. Отметим, что этот наряд - из собственной коллекции Мейхер.
Надежда шутливо отметила, что ее нынешняя прическа подчеркнула еврейские корни в ее внешности.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
"Муж как-то сказал, что с этой прической я уже не просто украинка с еврейскими корнями, а "МАХРОВАЯ" еврейка. Вот так и живем; Русский поданный с МахХером", - прокомментировала певица.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Поклонникам очень понравился подобный образ знаменитости и они оставили множество комплиментов в комментариях.
"Очень женственна";
"Очень эффектная француженка";
"Хочу такую прическу!!!";
"Вам очень идет ваш наряд";
"Великолепная! Шикарная! Богиня!!!";
"Очень красивая! Надежда, вы мне напоминаете утонченную француженку!";
"Вам очень идет эта прическа!";
"Вы феноменальная! Ваш муж абсолютно правильно подметил, действительно "Махровая". С этой прической вам прям очень круто!!! У вас случайно нет французких корней?";
"Самая-самая прекрасная и замечательная, Наденька, из всей "ВИА ГРЫ" ты нравилась и до сих пор нравишься мне больше всех остальных экс-солисток группы, безуууумноо люблю тебя и восхищаюсь тобой", - пишут пользователи сети.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Напомним, ранее Надежда Мейхер рассказала о дебюте в кино.
К слову, Надежда Мейхер показала свое детское фото и рассказала забавную историю из юности.