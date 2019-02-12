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Надія Мейхер схвилювала мережу "квітковим" образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2019 - 17:53
Надія Мейхер схвилювала мережу "квітковим" образом
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка з гумором описала свою зачіску

Популярна українська співачка і дизайнер, а також актриса Надія Мейхер, яка перерахувала складові самореалізації, поділилася в мережі новими фото у стильному вбранні і з гумором розповіла про свою зачіску. Артистка опублікувала в Instagram фото, на яких вона зображена у облягаючій сукні до щиколотки з відкритими плечима, під яку вона одягла квітчасту сорочку.

Зірка доповнила образ червоною сумочкою і туфлями на підборах. Зазначимо, що цей наряд - з власної колекції Мейхер.

Надія жартівливо зазначила, що її нинішня зачіска підкреслила єврейські корені в її зовнішності.

Надія Мейхер схвилювала мережу &quot;квітковим&quot; образом

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Чоловік якось сказав, що з цією зачіскою я вже не просто українка з єврейськими коренями, а "МАХРОВА" єврейка. Ось так і живемо; Російський підданий з МахХером", - прокоментувала співачка.

Надія Мейхер схвилювала мережу &quot;квітковим&quot; образом

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальникам дуже сподобався подібний образ знаменитості і вони залишили безліч компліментів в коментарях.

"Дуже жіночна";

"Дуже ефектна француженка";

"Хочу таку зачіску!!!";

"Вам дуже йде ваш наряд";

"Чудова! Шикарна! Богиня!!!";

"Дуже красива! Надія, ви мені нагадуєте витончену француженку!";

"Вам дуже йде ця зачіска!";

"Ви феноменальна! Ваш чоловік абсолютно правильно підмітив, дійсно "Махрова". З цією зачіскою вам прям дуже круто!!! У вас випадково немає французьких коренів?";

"Сама-сама прекрасна і чудова, Надійка, з усією "ВІА ГРИ" ти подобалася і досі подобаєшся мені більше всіх інших екс-солісток групи, безуууумноо тебе люблю і захоплююсь тобою", - пишуть користувачі мережі.

Надія Мейхер схвилювала мережу &quot;квітковим&quot; образомНадія Мейхер схвилювала мережу &quot;квітковим&quot; образом

Надія Мейхер схвилювала мережу &quot;квітковим&quot; образомНадія Мейхер схвилювала мережу &quot;квітковим&quot; образом

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер розповіла про дебют в кіно.

До речі, Надія Мейхер показала своє дитяче фото та розповіла цікаву історію з юності.

 

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