Надія Мейхер схвилювала мережу "квітковим" образом

Співачка з гумором описала свою зачіску
Популярна українська співачка і дизайнер, а також актриса Надія Мейхер, яка перерахувала складові самореалізації, поділилася в мережі новими фото у стильному вбранні і з гумором розповіла про свою зачіску. Артистка опублікувала в Instagram фото, на яких вона зображена у облягаючій сукні до щиколотки з відкритими плечима, під яку вона одягла квітчасту сорочку.
Зірка доповнила образ червоною сумочкою і туфлями на підборах. Зазначимо, що цей наряд - з власної колекції Мейхер.
Надія жартівливо зазначила, що її нинішня зачіска підкреслила єврейські корені в її зовнішності.
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
"Чоловік якось сказав, що з цією зачіскою я вже не просто українка з єврейськими коренями, а "МАХРОВА" єврейка. Ось так і живемо; Російський підданий з МахХером", - прокоментувала співачка.
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Шанувальникам дуже сподобався подібний образ знаменитості і вони залишили безліч компліментів в коментарях.
"Дуже жіночна";
"Дуже ефектна француженка";
"Хочу таку зачіску!!!";
"Вам дуже йде ваш наряд";
"Чудова! Шикарна! Богиня!!!";
"Дуже красива! Надія, ви мені нагадуєте витончену француженку!";
"Вам дуже йде ця зачіска!";
"Ви феноменальна! Ваш чоловік абсолютно правильно підмітив, дійсно "Махрова". З цією зачіскою вам прям дуже круто!!! У вас випадково немає французьких коренів?";
"Сама-сама прекрасна і чудова, Надійка, з усією "ВІА ГРИ" ти подобалася і досі подобаєшся мені більше всіх інших екс-солісток групи, безуууумноо тебе люблю і захоплююсь тобою", - пишуть користувачі мережі.
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Нагадаємо, раніше Надія Мейхер розповіла про дебют в кіно.
До речі, Надія Мейхер показала своє дитяче фото та розповіла цікаву історію з юності.