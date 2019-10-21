"Одягла все краще відразу": Слава з НеАнгелів похвалилася ефектним образом

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Артистка приміряла шкіряні штани

Слава Камінська зараз разом з колегою по групі НеАнгели Вікою колесить по Україні - артистки вирушили в тур на підтримку нового альбому "13". Для виходу на сцену співачка вибирає ефектні і відверті образи - так, у Полтаві вона була в чорному боді і пишній прозорій спідниці з оборками, яка дозволила помилуватися на її стрункі ніжки. Новий лук зірки також вельми вражаючий.

Знімком Слава поділилася на своїй сторінці в Instagram. Співачка позує у довгій оксамитовій сукні винного кольору з пікантним розрізом на стегні і глибоким декольте. Доповнюють аутфит чорні шкіряні штани і куртка, а також широкий пояс з того ж матеріалу, який підкреслив тонку талію Камінської. Стильний образ завершують розпущене волосся і помада в тон сукні.

Дівчина позує біля вітрини магазину, де на полицях стоять духи і предмети одягу, задумливо дивлячись у підлогу і злегка виставивши вперед одну ногу.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Я одягла все краще відразу", - з гумором виконавиця прокоментувала знімок.

Шанувальникам припав до душі яскравий лук Слави, про що вони повідомили у коментарях, обсипавши її компліментами.

Лялька!

Дуже круто ,мені подобається

Просто Wow!!! Мені ДУЖЕ подобається!!!

Суцільний секас

Ааааай яка

Обожнюю Ваш іскрометний гумор)))

ПоЯс просто мрія!

Розкіш!!!

Красуня

Слава яка ж Ти ідеальна

КРАСИВА

Діва

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава Камінська розговорилася про особисте життя і зізналася, що після розлучення у неї вже нові відносини. Однак деталі співачка розкривати не стала.

Раніше Слава Камінська поділилася атмосферними фото з Чорнобиля, де побувала з друзями.