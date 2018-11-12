Nadd Hobb записав трек про постійну боротьбу з самим собою

Nadd Hobb (фото: прес-служба музиканта)

У новій композиції молодий хіп-хоп-виконавець використовує живу скрипку під дуже крутий біт

Талановитий франківський музикант Богдан Дмитрик, який творить під ніком Nadd Hobb, випустив новий трек "Voices".

"Постійна боротьба з самим собою відбувається безпосередньо в голові. Голоси завжди говорять про те, що справді потрібно для щастя. Розкішне життя чекає там…" - коментує свою нову аудіороботу Богдан.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Дмитрик пише власні композиції, у яких йде мова про буденні реалії життя, що будуть близькі багатьом людям. Родзинкою аудіотворів Nadd Hobb є використання скрипки під дуже крутий біт.

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Відео: РБК-Україна