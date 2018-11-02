"Почнемо з чити-дріти": Слава з "НеАнгелів" показала, як надолужує згаяне в Танцях з зірками

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Камінської побажали їй появи хоча б у фіналі Танців з зірками 2018

Солістка поп-групи "НеАнгели" Слава Камінська все ж вирішила взятися за реалізацію своєї мрії і повернутися на танцювальний паркет. Тут слід нагадати, що Камінська була однією із зоряних учасниць нового сезону Танці з зірками 2018. Її партнером повинен був виступити танцюрист Ігор Кузьменко, який у минулому році в парі з Наталією Могилевською став переможцем Танців з зірками 2017.

Проте парі Камінська-Кузьменко так і не вдалося вийти на паркет популярного шоу. Буквально перед першим ефіром Танців Камінська отримала серйозну травму: під час репетицій підтримок Кузьменко впустив співачку, і вона отримала перелом поперечних відростків двох хребців.

Після складних переживань Камінська все ж вирішила відмовитися від участі в проекті, кинувши сили на лікування.

Слава Камінська показала розтяжку (фото: instagram.com/babaslavka)

Тривала реабілітація співачки пройшла, і Слава Камінська вирішила надолужити згаяне.

"Мрії повинні збуватися", — життєствердно повідомила своїм шанувальникам українська співачка на своїй instagram-сторінці.

"Вперше після реабілітації дістала з полиці танцювальні туфлі, набрала партнера і ми прийшли в зал, з якого все починалося... як же я сумувала! Ігор Кузьменко, доведеться наздогнати все, що ми пропустили! Але почнемо, мабуть, з чити-дріти", — підсумувала Слава, супроводивши свій пост "гнучким" фото.

Слава Камінська та Ігор Кузьменко в залі (кадри з відео: instagram.com/babaslavka)

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Шанувальники співачки прийшли в захват від її цілеспрямованості. Багато відзначили, що дуже хотіли б побачити свою улюбленицю хоча б у гранд-фіналі Танців з зірками 2018. Деякі ж побажали їй повернення на паркет вже в новому сезоні.

"Сподіваюся, в наступному році в танцях, ми вас побачимо?", — уточнює innnadi.

"Сподіваємося побачити вас у фіналі!" — зазначає katerinabbbb.

"Було б здорово, якщо б ви виступили на завершальному концерті Танців з зірками", — погоджується oksana_cha.

"Обіцяйте, що на фіналі Танців ви вийдете на паркет", — просить tetya_ksenia.

"Дуже б хотілося подивитись, як все ж таки ви танцюєте", — зазначає 19822909vika.

"Красуня! Якби не травма, конкуренція була б їм офігєть яка", — пише nika_seventeenka.

"Загалом, Слава повертається в 14 ефірі, забирає кубок і тоді буде вам епічність і непередбачуваний фінал", — жартує alicejones677.

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Відео: РБК-Україна