Починаю закохуватися: Слава Камінська заінтригувала пристрасним фото з Дікусаром

Співачка активно готується взяти реванш на паркеті Танців з зірками
Не так давно стало відомо, що солістка групи НеАнгели Слава Камінська приєдналася до зіркових учасників четвертого сезону оновленого проекту Танців з зірками. Незабаром розкрилося і ім'я її партнера, яким став відомий танцівник і хореограф Дмитро Дікусар. Співачка поділилася в своєму Instagram пристрасним фото з ним, чим не на жарт схвилювала мережу і спровокувала чутки про їх роман.
На знімку пара зображена на природі. Слава позує в сірій майці і з солом'яним капелюшком на голові. Її волосся розпущене, очі закриті і вона ніжно притискається до Дмитра, який стоїть позаду і грайливо кусає її за капелюх.
"Починаю закохуватися... В танці. Який перший танець чекаєте від нашої пари?" - інтригуюче підписала кадр Камінська.
Слава Камінська поділилася грайливим фото з Дмитром Дікусаром (фото: instagram.com/babaslavka)
Думки і побажання шанувальників розділилися, але усі вони впевнені, що за цією парою буде дуже цікаво спостерігати і вони запалять на паркеті.
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Раніше Слава з НеАнгелів розбурхала мережу ніжним поцілунком з екс-чоловіком Едгаром Камінським.
Також ми писали, що Слава Камінська в купальнику з принтом анімальє і прозорій червоній накидці підкорила стрункою фігурою.