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Починаю закохуватися: Слава Камінська заінтригувала пристрасним фото з Дікусаром

Вівторок 11 серпня 2020 09:44
Починаю закохуватися: Слава Камінська заінтригувала пристрасним фото з Дікусаром
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Співачка активно готується взяти реванш на паркеті Танців з зірками

Не так давно стало відомо, що солістка групи НеАнгели Слава Камінська приєдналася до зіркових учасників четвертого сезону оновленого проекту Танців з зірками. Незабаром розкрилося і ім'я її партнера, яким став відомий танцівник і хореограф Дмитро Дікусар. Співачка поділилася в своєму Instagram пристрасним фото з ним, чим не на жарт схвилювала мережу і спровокувала чутки про їх роман.

На знімку пара зображена на природі. Слава позує в сірій майці і з солом'яним капелюшком на голові. Її волосся розпущене, очі закриті і вона ніжно притискається до Дмитра, який стоїть позаду і грайливо кусає її за капелюх.

"Починаю закохуватися... В танці. Який перший танець чекаєте від нашої пари?" - інтригуюче підписала кадр Камінська.

Починаю закохуватися: Слава Камінська заінтригувала пристрасним фото з Дікусаром

Слава Камінська поділилася грайливим фото з Дмитром Дікусаром (фото: instagram.com/babaslavka)

Думки і побажання шанувальників розділилися, але усі вони впевнені, що за цією парою буде дуже цікаво спостерігати і вони запалять на паркеті.

  • У всіх танцях ти будеш вогонь
  • Схоже на весілля після проекту. Ви один одному підходите. Як дві краплі води
  • Прикольний коктейль Діма і Слава. Йому Санта Дімопулос мені здається більше підійшла б в пару
  • ну от подобаєтеся, мені здається Вам йдуть красиві чоловіки
  • Та пошвидше б вже фінал.
  • Опааааа!!!! Танців бути і Ви будете все-таки танцювати. Крутоооо
  • Чекаю щоб пара склалася)
  • Класні, дуже рада за ваше щастя
  • Танго
  • Пристрасний танець
  • Як вам пощастило з Дікусаром) Амплітудний, ставний чоловік)))
  • Румбу!!! Вам пощастило з партнером, впевнена ви будете сильною парою!!
  • Блін, всі такі класні цього сезону...

Починаю закохуватися: Слава Камінська заінтригувала пристрасним фото з Дікусаром

Скріншот коментарів

Раніше Слава з НеАнгелів розбурхала мережу ніжним поцілунком з екс-чоловіком Едгаром Камінським.

Також ми писали, що Слава Камінська в купальнику з принтом анімальє і прозорій червоній накидці підкорила стрункою фігурою.

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