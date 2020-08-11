Починаю закохуватися: Слава Камінська заінтригувала пристрасним фото з Дікусаром

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка активно готується взяти реванш на паркеті Танців з зірками

Не так давно стало відомо, що солістка групи НеАнгели Слава Камінська приєдналася до зіркових учасників четвертого сезону оновленого проекту Танців з зірками. Незабаром розкрилося і ім'я її партнера, яким став відомий танцівник і хореограф Дмитро Дікусар. Співачка поділилася в своєму Instagram пристрасним фото з ним, чим не на жарт схвилювала мережу і спровокувала чутки про їх роман.

На знімку пара зображена на природі. Слава позує в сірій майці і з солом'яним капелюшком на голові. Її волосся розпущене, очі закриті і вона ніжно притискається до Дмитра, який стоїть позаду і грайливо кусає її за капелюх.

"Починаю закохуватися... В танці. Який перший танець чекаєте від нашої пари?" - інтригуюче підписала кадр Камінська.

Слава Камінська поділилася грайливим фото з Дмитром Дікусаром (фото: instagram.com/babaslavka)

Думки і побажання шанувальників розділилися, але усі вони впевнені, що за цією парою буде дуже цікаво спостерігати і вони запалять на паркеті.

У всіх танцях ти будеш вогонь

Схоже на весілля після проекту. Ви один одному підходите. Як дві краплі води

Прикольний коктейль Діма і Слава. Йому Санта Дімопулос мені здається більше підійшла б в пару

ну от подобаєтеся, мені здається Вам йдуть красиві чоловіки

Та пошвидше б вже фінал.

Опааааа!!!! Танців бути і Ви будете все-таки танцювати. Крутоооо

Чекаю щоб пара склалася)

Класні, дуже рада за ваше щастя

Танго

Пристрасний танець

Як вам пощастило з Дікусаром) Амплітудний, ставний чоловік)))

Румбу!!! Вам пощастило з партнером, впевнена ви будете сильною парою!!

Блін, всі такі класні цього сезону...

Скріншот коментарів

Раніше Слава з НеАнгелів розбурхала мережу ніжним поцілунком з екс-чоловіком Едгаром Камінським.

Також ми писали, що Слава Камінська в купальнику з принтом анімальє і прозорій червоній накидці підкорила стрункою фігурою.